Верховный Суд подтвердил законность увольнения госслужащей за самостоятельное начисление себе надбавок

22:36, 6 мая 2026
Самостоятельное начисление премий и надбавок может стать основанием для увольнения.
Фото: Vitaly Gariev / Unsplash
Верховный Суд подтвердил законность дисциплинарного увольнения государственной служащей, которая устанавливала себе надбавки без надлежащего согласования. Соответствующее решение суд принял 19 марта 2026 года по делу №140/30854/23. Об этом сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Речь в деле шла о начальнице одного из областных управлений государственного органа, которая после внутреннего аудита стала фигуранткой дисциплинарного производства. Проверка установила, что должностное лицо самостоятельно устанавливала себе надбавки за интенсивность труда без согласования с руководителем службы, а в отдельных случаях — вообще без такого согласования.

По результатам дисциплинарного производства служащей одновременно объявили выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей и уволили за использование полномочий в частных интересах.

Истец обжаловала решение в судах и требовала восстановления в должности, выплаты среднего заработка и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч гривен. Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций стали на сторону государственного органа.

Верховный Суд оставил эти решения без изменений.

То есть позиция государственного органа была признана законной, а увольнение — обоснованным.

Ключевое нарушение: надбавка руководителю управления могла быть установлена только по согласованию с субъектом назначения.

В деле установлено, что истец:

  • в 2021 году установила себе надбавку 200%;
  • в 2023 году — 150%, затем 100%;
  • часть надбавок устанавливала:
  1. до получения согласования,
  2. или вообще без согласования.

Суды указали: должностное лицо не имело свободы усмотрения в этом вопросе.

Истец утверждала, что:

  • согласование было предоставлено ранее,
  • срок согласования не был ограничен,
  • поэтому не нужно было каждый раз повторно согласовывать надбавку.

Но Верховный Суд сделал принципиальный вывод:

если руководитель сам себе определяет размер надбавки и выплачивает средства без согласования уполномоченного лица — это является использованием полномочий в собственных интересах.

Суд прямо отметил: истец фактически сама оценила свой личный вклад, определила размер надбавки и обеспечила ее выплату — без внешнего контроля.

Это стало достаточным основанием для квалификации действий по п.9 ч.2 ст.65 Закона Украины «О государственной службе» — использование полномочий в частных интересах.

Суд подчеркнул важную норму, что увольнение является исключительным видом дисциплинарного взыскания, и его можно применять только за четко определенные проступки.

И один из таких проступков прямо предусмотрен законом: использование полномочий в частных интересах.

То есть формально и юридически это нарушение относится к тем, за которые государственного служащего могут уволить сразу, без альтернативных вариантов вроде выговора.

Истец ссылалась на то, что НАПК проводило мониторинг и не применило меры реагирования.

Однако суды фактически не приняли это как доказательство отсутствия проступка.

Потому что дисциплинарная ответственность по Закону «О государственной службе» и контроль НАПК в сфере конфликта интересов — не тождественные процедуры.

Отсутствие реакции НАПК не означает автоматического подтверждения законности действий.

Истец в кассации заявила, что:

  • прошел год после совершения нарушения,
  • также прошло 6 месяцев с момента, когда руководство знало или должно было знать о надбавках.

Но Верховный Суд отказался оценивать этот аргумент, пояснив, что в кассационной инстанции нельзя добавлять новые основания иска, если они не заявлялись в первой инстанции.

То есть это важный процессуальный урок: если хотите выиграть дело — все ключевые аргументы нужно заявлять сразу.

Истец также утверждала, что приказ об увольнении был издан в период временной нетрудоспособности.

Но суды отметили:

  • доказательств надлежащего уведомления руководства не было,
  • данные Пенсионного фонда подтверждали нетрудоспособность только до 25 августа,
  • больничный с 28 августа был подан позже.

Поэтому этот аргумент также не повлиял на решение.

Главный вывод Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил:

  • надбавка руководителю органа государственной службы устанавливается только после согласования с субъектом назначения;
  • самостоятельное установление надбавки без согласования является нарушением принципов:
  1. законности,
  2. добросовестности,
  3. и может расцениваться как использование полномочий в частных интересах;
  • за такое нарушение возможно дисциплинарное увольнение как исключительная мера.

 Что нужно запомнить руководителям

Это дело — четкое предупреждение для государственных служащих категории «руководитель».

Нельзя устанавливать себе стимулирующие выплаты самостоятельно, даже если «так было принято» или «руководство устно не возражало».

Если нормативный акт требует согласования — оно должно быть:

  • оформлено надлежащим образом,
  • получено до издания приказа,
  • а не задним числом.

Иначе это может быть не просто дисциплинарное нарушение, а основание для увольнения как за частный интерес.

В Днепровском городском совете подчеркнули, что это постановление является важным сигналом для всей системы государственной службы. Суд фактически сформулировал принцип: «сам себе определил выплату — значит действовал в собственных интересах».

В ведомстве отмечают, что такая логика может применяться не только к надбавкам, но и к премиям, материальной помощи и другим стимулирующим выплатам.

