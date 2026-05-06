Верховный Суд подтвердил законность увольнения госслужащей за самостоятельное начисление себе надбавок

Самостоятельное начисление премий и надбавок может стать основанием для увольнения.

Верховный Суд подтвердил законность дисциплинарного увольнения государственной служащей, которая устанавливала себе надбавки без надлежащего согласования. Соответствующее решение суд принял 19 марта 2026 года по делу №140/30854/23. Об этом сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Речь в деле шла о начальнице одного из областных управлений государственного органа, которая после внутреннего аудита стала фигуранткой дисциплинарного производства. Проверка установила, что должностное лицо самостоятельно устанавливала себе надбавки за интенсивность труда без согласования с руководителем службы, а в отдельных случаях — вообще без такого согласования.

По результатам дисциплинарного производства служащей одновременно объявили выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей и уволили за использование полномочий в частных интересах.

Истец обжаловала решение в судах и требовала восстановления в должности, выплаты среднего заработка и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч гривен. Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций стали на сторону государственного органа.

Верховный Суд оставил эти решения без изменений.

То есть позиция государственного органа была признана законной, а увольнение — обоснованным.

Ключевое нарушение: надбавка руководителю управления могла быть установлена только по согласованию с субъектом назначения.

В деле установлено, что истец:

в 2021 году установила себе надбавку 200%;

в 2023 году — 150%, затем 100%;

часть надбавок устанавливала:

до получения согласования, или вообще без согласования.

Суды указали: должностное лицо не имело свободы усмотрения в этом вопросе.

Истец утверждала, что:

согласование было предоставлено ранее,

срок согласования не был ограничен,

поэтому не нужно было каждый раз повторно согласовывать надбавку.

Но Верховный Суд сделал принципиальный вывод:

если руководитель сам себе определяет размер надбавки и выплачивает средства без согласования уполномоченного лица — это является использованием полномочий в собственных интересах.

Суд прямо отметил: истец фактически сама оценила свой личный вклад, определила размер надбавки и обеспечила ее выплату — без внешнего контроля.

Это стало достаточным основанием для квалификации действий по п.9 ч.2 ст.65 Закона Украины «О государственной службе» — использование полномочий в частных интересах.

Суд подчеркнул важную норму, что увольнение является исключительным видом дисциплинарного взыскания, и его можно применять только за четко определенные проступки.

И один из таких проступков прямо предусмотрен законом: использование полномочий в частных интересах.

То есть формально и юридически это нарушение относится к тем, за которые государственного служащего могут уволить сразу, без альтернативных вариантов вроде выговора.

Истец ссылалась на то, что НАПК проводило мониторинг и не применило меры реагирования.

Однако суды фактически не приняли это как доказательство отсутствия проступка.

Потому что дисциплинарная ответственность по Закону «О государственной службе» и контроль НАПК в сфере конфликта интересов — не тождественные процедуры.

Отсутствие реакции НАПК не означает автоматического подтверждения законности действий.

Истец в кассации заявила, что:

прошел год после совершения нарушения,

также прошло 6 месяцев с момента, когда руководство знало или должно было знать о надбавках.

Но Верховный Суд отказался оценивать этот аргумент, пояснив, что в кассационной инстанции нельзя добавлять новые основания иска, если они не заявлялись в первой инстанции.

То есть это важный процессуальный урок: если хотите выиграть дело — все ключевые аргументы нужно заявлять сразу.

Истец также утверждала, что приказ об увольнении был издан в период временной нетрудоспособности.

Но суды отметили:

доказательств надлежащего уведомления руководства не было,

данные Пенсионного фонда подтверждали нетрудоспособность только до 25 августа,

больничный с 28 августа был подан позже.

Поэтому этот аргумент также не повлиял на решение.

Главный вывод Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил:

надбавка руководителю органа государственной службы устанавливается только после согласования с субъектом назначения;

самостоятельное установление надбавки без согласования является нарушением принципов:

законности, добросовестности, и может расцениваться как использование полномочий в частных интересах;

за такое нарушение возможно дисциплинарное увольнение как исключительная мера.

Что нужно запомнить руководителям

Это дело — четкое предупреждение для государственных служащих категории «руководитель».

Нельзя устанавливать себе стимулирующие выплаты самостоятельно, даже если «так было принято» или «руководство устно не возражало».

Если нормативный акт требует согласования — оно должно быть:

оформлено надлежащим образом,

получено до издания приказа,

а не задним числом.

Иначе это может быть не просто дисциплинарное нарушение, а основание для увольнения как за частный интерес.

В Днепровском городском совете подчеркнули, что это постановление является важным сигналом для всей системы государственной службы. Суд фактически сформулировал принцип: «сам себе определил выплату — значит действовал в собственных интересах».

В ведомстве отмечают, что такая логика может применяться не только к надбавкам, но и к премиям, материальной помощи и другим стимулирующим выплатам.

