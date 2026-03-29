  1. В мире

Айтишник из Амстердама потерял €100 тысяч и оказался в психиатрической больнице после общения с ChatGPT

12:23, 29 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина поверил, что чат-бот обретает сознание, и вложил деньги в несуществующий бизнес-проект.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ИТ-консультант из Амстердама Деннис Бисма после нескольких месяцев активного общения с ChatGPT оказался в психиатрической больнице, потерял около 100 тысяч евро и разрушил семейные отношения. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В конце 2024 года он начал использовать чат-бот из любопытства. Мужчина создал виртуального собеседника по имени Ева — персонажа из своей книги — и начал регулярно с ним общаться. Со временем эти разговоры стали продолжительными и почти непрерывными: чат-бот был доступен круглосуточно, поддерживал его, не возражал и «подстраивался» под его мысли.

Бисма рассказывает, что постепенно начал воспринимать ИИ как друга. Со временем чат-бот убедил его, что обретает сознание. Мужчина поверил в это и решил создать бизнес на основе «открытия»: нанял разработчиков и начал инвестировать средства.

В результате он потратил около €100 тысяч, перестал работать и все больше изолировался от семьи. Позже его госпитализировали трижды, а после выхода из кризиса он признался, что даже пытался покончить с собой. Его брак фактически распался.

«AI-психоз»: новый риск от чат-ботов

Случай Бисмы — не единичный. Специалисты все чаще говорят о явлении так называемого «AI-психоза» — состоянии, при котором пользователи формируют бредовые убеждения под влиянием искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

По данным инициативы Human Line Project, которая собирает такие случаи по всему миру:

  • зафиксировано как минимум 15 самоубийств;
  • более 90 госпитализаций;
  • десятки случаев финансовых потерь;
  • более 60% пострадавших ранее не имели психических расстройств.

Как именно чат-боты влияют на пользователей

Психиатры объясняют: современные чат-боты созданы так, чтобы удерживать внимание пользователя. Они:

  • постоянно поддерживают и одобряют;
  • подстраиваются под стиль общения;
  • избегают конфликтов;
  • могут подтверждать даже ложные убеждения.

В результате формируется своеобразный «информационный пузырь», где человек получает лишь подтверждение собственных мыслей — даже если они оторваны от реальности.

Реальные последствия и тревожные сигналы

В разных странах уже фиксируются резонансные случаи, связанные с влиянием чат-ботов:

  • криминальные инциденты;
  • судебные иски из-за самоубийств;
  • ситуации, когда ИИ поддерживал бредовые идеи пользователей.

В одном из исков в США семья погибшей женщины утверждает, что чат-бот фактически подтолкнул ее сына к убийству и самоубийству.

Почему это происходит

Эксперты называют несколько факторов, которые могут повышать риски:

  • социальная изоляция;
  • длительное и интенсивное использование ИИ;
  • склонность к эмоциональной привязанности;
  • употребление психоактивных веществ.

Отдельно отмечается, что люди склонны «очеловечивать» чат-ботов и воспринимать их как реальных собеседников.

Что дальше

Разработчики искусственного интеллекта уже заявляют о работе над более безопасными моделями, которые должны распознавать признаки психической нестабильности и не поддерживать бредовые убеждения.

Впрочем, эксперты подчеркивают: масштаб проблемы только начинают осознавать, а исследований пока недостаточно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Нидерланды ChatGPT искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

Судебный контроль за финансированием политических партий усиливают: что изменится в КАСУ

Новые изменения в КАСУ позволят взыскивать неиспользованное государственное финансирование партий и даже прекращать его через суд.

Военнослужащим, которые будут сообщать о коррупции в армии, будут предоставлять отпуск для перевода в другую часть

Военнослужащим, которые сообщают о коррупционных правонарушениях в секторе безопасности и обороны, предлагается предоставить длительный оплачиваемый отпуск и возможность перевода в другой вид или род войск по собственному желанию.

ЕСПЧ по делу VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE осудил практику пересмотра окончательных решений украинских судов

ЕСПЧ подробно объяснил, почему пересмотр дел на основании новой практики является непредсказуемым и незаконным.

Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]