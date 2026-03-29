Мужчина поверил, что чат-бот обретает сознание, и вложил деньги в несуществующий бизнес-проект.

ИТ-консультант из Амстердама Деннис Бисма после нескольких месяцев активного общения с ChatGPT оказался в психиатрической больнице, потерял около 100 тысяч евро и разрушил семейные отношения.

В конце 2024 года он начал использовать чат-бот из любопытства. Мужчина создал виртуального собеседника по имени Ева — персонажа из своей книги — и начал регулярно с ним общаться. Со временем эти разговоры стали продолжительными и почти непрерывными: чат-бот был доступен круглосуточно, поддерживал его, не возражал и «подстраивался» под его мысли.

Бисма рассказывает, что постепенно начал воспринимать ИИ как друга. Со временем чат-бот убедил его, что обретает сознание. Мужчина поверил в это и решил создать бизнес на основе «открытия»: нанял разработчиков и начал инвестировать средства.

В результате он потратил около €100 тысяч, перестал работать и все больше изолировался от семьи. Позже его госпитализировали трижды, а после выхода из кризиса он признался, что даже пытался покончить с собой. Его брак фактически распался.

«AI-психоз»: новый риск от чат-ботов

Случай Бисмы — не единичный. Специалисты все чаще говорят о явлении так называемого «AI-психоза» — состоянии, при котором пользователи формируют бредовые убеждения под влиянием искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

По данным инициативы Human Line Project, которая собирает такие случаи по всему миру:

зафиксировано как минимум 15 самоубийств;

более 90 госпитализаций;

десятки случаев финансовых потерь;

более 60% пострадавших ранее не имели психических расстройств.

Как именно чат-боты влияют на пользователей

Психиатры объясняют: современные чат-боты созданы так, чтобы удерживать внимание пользователя. Они:

постоянно поддерживают и одобряют;

подстраиваются под стиль общения;

избегают конфликтов;

могут подтверждать даже ложные убеждения.

В результате формируется своеобразный «информационный пузырь», где человек получает лишь подтверждение собственных мыслей — даже если они оторваны от реальности.

Реальные последствия и тревожные сигналы

В разных странах уже фиксируются резонансные случаи, связанные с влиянием чат-ботов:

криминальные инциденты;

судебные иски из-за самоубийств;

ситуации, когда ИИ поддерживал бредовые идеи пользователей.

В одном из исков в США семья погибшей женщины утверждает, что чат-бот фактически подтолкнул ее сына к убийству и самоубийству.

Почему это происходит

Эксперты называют несколько факторов, которые могут повышать риски:

социальная изоляция;

длительное и интенсивное использование ИИ;

склонность к эмоциональной привязанности;

употребление психоактивных веществ.

Отдельно отмечается, что люди склонны «очеловечивать» чат-ботов и воспринимать их как реальных собеседников.

Что дальше

Разработчики искусственного интеллекта уже заявляют о работе над более безопасными моделями, которые должны распознавать признаки психической нестабильности и не поддерживать бредовые убеждения.

Впрочем, эксперты подчеркивают: масштаб проблемы только начинают осознавать, а исследований пока недостаточно.

