В Венеции с фабрики Prada похитили 400 пар дизайнерской обуви

Злоумышленники заблокировали подъезды к фабрике угнанными автомобилями и скрылись до прибытия полиции.

В Венеции неизвестные ограбили производство модного бренда Prada. Злоумышленники похитили около 400 пар дизайнерской обуви. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Инцидент произошёл около четырёх часов утра. По предварительным данным, к преступлению причастны шесть или семь человек.

Злоумышленники действовали по заранее подготовленному плану: использовали угнанные фургоны и легковые автомобили, чтобы заблокировать подъездные пути к фабрике. Таким образом они ограничили доступ для правоохранителей — полицейским пришлось добираться до места происшествия пешком.

После совершения кражи нападавшие покинули территорию предприятия.

Точная сумма ущерба на данный момент не озвучена. В то же время известно, что она может составлять несколько сотен тысяч евро.

Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения. Основная задача следствия — установить лиц, причастных к ограблению, и найти похищенную продукцию.

