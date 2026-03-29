Дизайнер из Австралии Кэти Перри выиграла суд у певицы Кэти Перри — борьба за имя длилась 17 лет

Дизайнер из Австралии Кэти Перри выиграла суд у певицы Кэти Перри. Судебное разбирательство между дизайнером и поп-звездой длилось почти 17 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Сиднейский дизайнер Кэти Тейлор, родившаяся под именем Кэти Перри, еще в 2007 году подала заявку на использование имени Katie Perry как коммерческого бренда. По ее словам, тогда она не знала о существовании певицы с таким же именем.

В 2008 году дизайнер подала заявку на регистрацию товарного знака Katie Perry для продажи одежды — это произошло через несколько месяцев после выхода дебютного сингла певицы.

В мае 2009 года представители артистки выступили против регистрации бренда и потребовали прекратить использование имени. Позже, в 2019 году, Тейлор обвинила певицу в нарушении прав на товарный знак, когда та начала продавать одежду в Австралии под собственным именем.

В 2023 году суд встал на сторону дизайнера, указав, что настоящее имя певицы — Кэтрин Хадсон — не было связано с модной индустрией на момент регистрации бренда. При этом товарный знак артистки в Австралии зарегистрировали лишь в 2011 году, и он не распространялся на одежду.

Однако в 2024 году апелляционный суд отменил это решение. Судьи пришли к выводу, что имя певицы уже было известно, а использование бренда могло вводить потребителей в заблуждение. В результате регистрацию товарного знака дизайнера аннулировали.

После этого Кэти Тейлор обратилась в Верховный суд Австралии. Большинство судей поддержало дизайнера, отклонив аргумент о популярности певицы в Австралии. В решении подчеркивается, что эта известность не распространялась на сферу продажи одежды.