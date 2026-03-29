Instagram, как «наркотик» — Meta проиграла суд за нанесение вреда психическому здоровью подростка

Суд признал, что компания создала продукты, провоцирующие зависимость и дисморфию тела, а истица получила компенсацию в размере 4,2 млн долларов от Meta и 1,8 млн долларов от YouTube.

В США завершился знаковый судебный процесс против Meta, материнской компании Facebook и Instagram, по поводу зависимости подростка от социальных сетей. Присяжные вынесли решение в пользу истцов со счетом 10-2, признав, что компания намеренно создала продукт, который вызвал зависимость у 20-летней девушки, известной как KGM, и привел к дисморфии тела и самоповреждениям. Пострадавшая получила компенсацию в размере 4,2 млн долларов от Meta и 1,8 млн долларов от соответчика YouTube. Об этом пишет The Guardian.

В ходе судебного процесса Meta пыталась возложить ответственность на пользователя и его семью, утверждая, что проблемы с психическим здоровьем KGM были следствием сложных отношений с матерью и трудностей в реальной жизни. Адвокаты компании цитировали личные сообщения и записи терапевтов, пытаясь доказать, что Instagram не причинял вреда, а наоборот, был «отдыхом от реального мира». Команда по связям с общественностью Meta регулярно отправляла журналистам обновления и цитаты, освещавшие семейные конфликты во время разбирательства.

Несмотря на агрессивную стратегию, присяжные не поддержали аргументы компании. Они признали, что Meta сознательно разработала продукты, стимулирующие зависимость, включая бесконечную прокрутку ленты и автоматическое воспроизведение видео. Внутренние сообщения сотрудников Meta, представленные истцами, свидетельствовали об осознании вредного влияния соцсетей: один из сотрудников написал, что «Instagram — это наркотик», другой назвал компанию «по сути дилерами».

