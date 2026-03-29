Википедия блокирует ИИ — новые правила для редакторов

Википедия запретила написание статей с помощью искусственного интеллекта.

Онлайн-энциклопедия Википедия обновила свою политику и ввела полный запрет на создание статей с использованием ИИ.

Как говорится в сообщении Википедии, редакторам запрещено использовать сгенерированный текст или переписывать статьи с помощью искусственного интеллекта. В то же время технологии по-прежнему разрешено применять в редакционных процессах для предложений по редактированию собственного текста, если ИИ не добавляет новый контент.

«Требуется осторожность, поскольку LLM могут выйти за рамки ваших требований и изменить значение текста таким образом, что оно не будет подтверждаться цитируемыми источниками», — предупредили в Википедии.

