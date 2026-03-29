В Финляндии зафиксировали падение нескольких беспилотников — премьер Орпо заявил, что они, вероятно, украинские

Два БПЛА упали недалеко от Коуволы, третий — на лед в Эспоо.

Утром 29 марта несколько неизвестных беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии и упали на ее территории. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что дроны, вероятно, были украинскими. Об этом сообщает Yle.

По данным Министерства обороны, два беспилотника упали недалеко от города Коувола, примерно в 50 километрах от границы с Россией. Позже полиция сообщила о третьем дроне, который приземлился на лед в районе Меллстенинранта в Эспоо. Премьер уточнил, что Финляндия не сбивала дроны, они упали самостоятельно.

«Это нарушение территории — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские дроны, но этот вопрос расследуется, и об этом будет сообщено позже… Мы сделаем выводы из этого, когда полная картина ситуации станет понятной. Это нежелательная ситуация», — заявил Петтери Орпо.

