В двух штатах Австралии из-за нехватки топлива общественный транспорт станет бесплатным

21:05, 29 марта 2026
С 31 марта в Виктории и до 1 июля в Тасмании автобусами и паромами можно будет пользоваться бесплатно, чтобы снизить нагрузку на заправки и экономику.
В двух штатах Австралии из-за нехватки топлива общественный транспорт станет бесплатным
В Виктории общественный транспорт станет бесплатным на месяц, а в Тасмании — до 1 июля, чтобы уменьшить зависимость от личных автомобилей и сдержать рост спроса на топливо, сообщает The Guardian.

Решение принято на фоне повышенных рисков поставок на Ближнем Востоке, которые начали влиять на энергетическую безопасность Австралии. В Виктории бесплатный проезд начнется с 31 марта, тогда как Тасмания отменила плату за автобусы и паромы с 30 марта до 1 июля.

Меры вводятся в период редкого внутреннего дефицита топлива, когда сотни автозаправок сообщают о нехватке ресурса. Перебои сказываются на промышленных предприятиях, а сельскохозяйственный и горнодобывающий секторы сталкиваются с задержками поставок.

Федеральное правительство планирует внести в парламент новые полномочия для обеспечения закупок топлива частным сектором на международных рынках. Резервный банк Австралии учитывает энергетическое ценовое давление как фактор, затрудняющий жесткую монетарную политику: недавнее повышение ключевой ставки до 4,1% сопровождается одновременным ростом транспортных расходов и инфляции.

Федеральный план направлен на стабилизацию поставок критически важных ресурсов, однако до утверждения этих мер и стабилизации глобальных морских маршрутов высокие операционные расходы остаются проблемой для региональной экономики.

