Польша запускает новый разведывательный спутник для укрепления безопасности государства

Запуск MikroSAR состоится 30 марта в 12:20 по польскому времени с базы ВВС США Ванденберг.

Фото: Х / Cezary Tomczyk

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 29 марта, Польша планирует вывести на орбиту очередной спутник, который усилит оборонные возможности и ситуационную осведомленность страны.

Министр национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил в соцсети X, что запуск спутника MikroSAR из группировки POLSARI состоится 30 марта в 12:20 по польскому времени с базы ВВС США Ванденберг.

По словам министра, новый спутник обеспечит независимые разведывательные возможности Вооруженных сил Польши, будет работать при любых погодных условиях и в любое время суток. Это позволит улучшить оперативную осведомленность, ускорить принятие решений и повысить общий уровень безопасности государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.