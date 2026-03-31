Mazda CX-90 оказалась в центре нового судебного иска из-за тормозов и системы удержания в полосе

23:30, 31 марта 2026
Владельцы жалуются на шумные тормоза и вмешательство электроники в управление автомобилем.
Фото: Mazda
Флагманский трехрядный внедорожник Mazda CX-90, ориентированный на семейных водителей, оказался уже во втором масштабном судебном иске за чуть более чем год. На этот раз причиной стали жалобы на работу тормозов и системы удержания в полосе движения, пишет Guessingheadlights.com.

Новый иск подан в федеральный суд Восточного округа Вирджинии. Истец Джеймс Р. Бернелл утверждает, что автомобиль имеет ряд проблем: постоянные посторонние звуки, неэффективные ремонты и система помощи водителю, которая иногда действует вопреки его действиям.

Одной из ключевых претензий является работа тормозной системы. В иске указано, что она склонна к преждевременному износу, что приводит к громкому скрипу, высокочастотному шуму и даже вибрациям при обычном торможении. Владельцы утверждают, что тормозные колодки приходится заменять уже после первых тысяч километров пробега, хотя обычно они должны служить значительно дольше.

Отдельные замечания касаются системы удержания в полосе движения (Lane Keep Assist). По словам истца, она может создавать чрезмерное усилие на руле, что противоречит намерениям водителя, фактически «борясь» с ним за контроль над автомобилем.

Как отмечается в материалах дела, истец неоднократно обращался к дилерам с этими проблемами. Там проводились различные ремонтные работы — от обработки тормозных элементов до полной замены системы, однако это не дало устойчивого результата.

Иск направлен на представление интересов владельцев Mazda CX-90 по всей стране. В нем утверждается, что производитель мог знать о дефектах еще до начала продаж, но не устранил их должным образом и не предупредил потребителей.

