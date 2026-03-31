  В мире

В США 14-летний школьник баллотируется на должность губернатора штата Вермонт

19:38, 31 марта 2026
Уникальный случай: закон позволил подростку официально баллотироваться на должность губернатора.
Фото: AP
В штате Вермонт (США) 14-летний школьник Дин Рой стал первым несовершеннолетним кандидатом, которого включили в бюллетень всеобщих выборов на должность губернатора. Голосование состоится в ноябре.

Парень заинтересовался политикой совсем недавно — еще в прошлом году, когда учился в восьмом классе. Он работал помощником в законодательном органе штата, где помогал депутатам с текущей работой. Именно этот опыт, по его словам, и подтолкнул его попробовать себя в большой политике.

Несмотря на амбициозный шаг, сам Рой признает: победа для него не является главной целью. Он хочет привлечь внимание к участию молодежи в политической жизни и показать, что подростки также могут влиять на изменения в обществе.

Как указывает Courthouse News, попасть в бюллетень ему удалось благодаря особенностям законодательства штата Вермонт. В отличие от большинства штатов США, где установлен минимальный возраст для кандидатов в губернаторы — обычно около 30 лет, — в Вермонте такого ограничения нет. Единственное требование — прожить в штате не менее четырех лет. Именно этим и воспользовался подросток. Для участия в выборах он даже создал собственную политическую партию.

Однако не все юристы согласны, что такое участие полностью соответствует духу законодательства. Некоторые эксперты считают, что право баллотироваться должно быть связано с возрастом избирателя, то есть от 18 лет. Однако даже они признают: формально Рой имеет право участвовать в выборах.

Действующий губернатор штата Фил Скотт положительно оценил интерес подростка к политике, но выразил сомнение, что в таком возрасте можно быть готовым к управлению целым штатом из-за недостатка опыта.

Сам кандидат с этим не согласен. Он убежден, что возраст не определяет способность принимать решения. Среди главных проблем Вермонта он называет нехватку доступного жилья. Также Рой уже думает, как совмещать учебу с работой, если даже гипотетически победит: рассматривает дистанционное обучение и выполнение домашних заданий после рабочего дня.

Его учитель истории описывает подростка как серьезного и мотивированного, не склонного к показности. По его словам, Рой сочетает юношеский оптимизм с довольно зрелым подходом к сложным вопросам.

Сам кандидат подытоживает свое участие просто: он хочет доказать, что молодежь имеет голос и может влиять на будущее уже сейчас.

