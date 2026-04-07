В США уволили учительницу, которая сказала отцу, что его дочь хочет изменить гендер: дело дошло до суда

Апелляционный суд рассматривает, имела ли школа право скрывать это от родителей и наказывать учительницу.

В Соединенных Штатах продолжается судебное разбирательство, которое может повлиять на правила работы школ. Речь идет об учительнице Бонни Манчестер, которую уволили после того, как она сообщила отцу о желании его 11-летней дочери изменить имя и гендерные местоимения.

Сама учительница считает свое увольнение незаконным и настаивает, что действовала правильно. Теперь дело рассматривает Апелляционный суд Первого округа США, указывает Courthouse News.

Что именно произошло

История началась в 2021 году. Ученица сообщила школе, что хочет, чтобы к ней обращались как к мальчику. Администрация поддержала ребенка, но не сообщила об этом родителям.

Учительница Манчестер, которая работала в школе более двух десятилетий, решила рассказать об этом отцу. После этого ее уволили, объяснив это «ненадлежащим поведением».

Школа настаивала, что действовала в соответствии с правилами и могла не раскрывать такую информацию без согласия ребенка.

Что обсуждают в суде

Судьи пытаются выяснить, имела ли учительница право действовать так, как она действовала, и не нарушила ли школа права родителей.

Судья Густаво Гельпи во время слушания прямо поставил вопрос о роли родителей в воспитании ребенка. Он обратил внимание, что речь идет о 11-летнем ребенке, и поставил под сомнение, можно ли скрывать от родителей такие вещи.

В то же время судья О. Роджери Томпсон подчеркнула, что для обвинений против школы нужно больше доказательств. В частности, существовала ли четкая политика, которая позволяла не сообщать родителям.

Судья Джошуа Данлап обратил внимание на другое: возможно, учительнице просто не дали возможности доказать, что такие случаи были не единичными.

Позиции сторон

Защита Манчестер настаивает, что она говорила о важном общественном вопросе, а значит ее действия подпадают под защиту свободы слова.

Представители города Ладлоу отвечают, что дело не в свободе слова. По их версии, учительница нарушила внутренние правила школы, раскрыв информацию о конкретной ученице, хотя ей это запретили.

Почему дело вызывает интерес

Это не первый судебный процесс в этой истории. Ранее родители ребенка уже обращались в суд, утверждая, что школа скрыла от них важную информацию. Тогда суд встал на сторону школы.

Нынешнее дело шире одного конкретного случая. Оно поднимает вопрос о том, где проходит граница между правами ребенка, обязанностями школы и правами родителей. Также речь идет о том, может ли учитель быть наказан за то, что сообщил родителям о ситуации с их ребенком.

Что дальше

Окончательного решения суд пока не принял. В то же время во время слушаний стало понятно, что судьи серьезно рассматривают возможность продолжения дела.

Результат этого процесса может повлиять на то, как школы в США будут работать с подобными ситуациями в будущем.

