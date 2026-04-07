  1. В мире

В США уволили учительницу, которая сказала отцу, что его дочь хочет изменить гендер: дело дошло до суда

19:04, 7 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апелляционный суд рассматривает, имела ли школа право скрывать это от родителей и наказывать учительницу.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Соединенных Штатах продолжается судебное разбирательство, которое может повлиять на правила работы школ. Речь идет об учительнице Бонни Манчестер, которую уволили после того, как она сообщила отцу о желании его 11-летней дочери изменить имя и гендерные местоимения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сама учительница считает свое увольнение незаконным и настаивает, что действовала правильно. Теперь дело рассматривает Апелляционный суд Первого округа США, указывает Courthouse News.

Что именно произошло

История началась в 2021 году. Ученица сообщила школе, что хочет, чтобы к ней обращались как к мальчику. Администрация поддержала ребенка, но не сообщила об этом родителям.

Учительница Манчестер, которая работала в школе более двух десятилетий, решила рассказать об этом отцу. После этого ее уволили, объяснив это «ненадлежащим поведением».

Школа настаивала, что действовала в соответствии с правилами и могла не раскрывать такую информацию без согласия ребенка.

Что обсуждают в суде

Судьи пытаются выяснить, имела ли учительница право действовать так, как она действовала, и не нарушила ли школа права родителей.

Судья Густаво Гельпи во время слушания прямо поставил вопрос о роли родителей в воспитании ребенка. Он обратил внимание, что речь идет о 11-летнем ребенке, и поставил под сомнение, можно ли скрывать от родителей такие вещи.

В то же время судья О. Роджери Томпсон подчеркнула, что для обвинений против школы нужно больше доказательств. В частности, существовала ли четкая политика, которая позволяла не сообщать родителям.

Судья Джошуа Данлап обратил внимание на другое: возможно, учительнице просто не дали возможности доказать, что такие случаи были не единичными.

Позиции сторон

Защита Манчестер настаивает, что она говорила о важном общественном вопросе, а значит ее действия подпадают под защиту свободы слова.

Представители города Ладлоу отвечают, что дело не в свободе слова. По их версии, учительница нарушила внутренние правила школы, раскрыв информацию о конкретной ученице, хотя ей это запретили.

Почему дело вызывает интерес

Это не первый судебный процесс в этой истории. Ранее родители ребенка уже обращались в суд, утверждая, что школа скрыла от них важную информацию. Тогда суд встал на сторону школы.

Нынешнее дело шире одного конкретного случая. Оно поднимает вопрос о том, где проходит граница между правами ребенка, обязанностями школы и правами родителей. Также речь идет о том, может ли учитель быть наказан за то, что сообщил родителям о ситуации с их ребенком.

Что дальше

Окончательного решения суд пока не принял. В то же время во время слушаний стало понятно, что судьи серьезно рассматривают возможность продолжения дела.

Результат этого процесса может повлиять на то, как школы в США будут работать с подобными ситуациями в будущем.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США увольнение школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]