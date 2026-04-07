У США звільнили вчительку, яка сказала батькові, що його донька хоче змінити гендер: справа дійшла до суду

19:04, 7 квітня 2026
Апеляційний суд розглядає, чи мала школа право приховувати це від батьків і карати вчительку.
У Сполучених Штатах триває судовий розгляд, який може вплинути на правила роботи шкіл. Йдеться про вчительку Бонні Манчестер, яку звільнили після того, як вона повідомила батькові про бажання його 11-річної доньки змінити ім’я та гендерні займенники.

Сама вчителька вважає своє звільнення незаконним і наполягає, що діяла правильно. Тепер справу розглядає Апеляційний суд Першого округу США, вказує Courthouse News.

Що саме сталося

Історія почалася у 2021 році. Учениця повідомила школі, що хоче, аби до неї зверталися як до хлопця. Адміністрація підтримала дитину, але не повідомила про це батьків.

Вчителька Манчестер, яка працювала у школі понад два десятиліття, вирішила розповісти про це батькові. Після цього її звільнили, пояснивши це «неналежною поведінкою».

Школа наполягала, що діяла відповідно до правил і могла не розкривати таку інформацію без згоди дитини.

Що обговорюють у суді

Судді намагаються з’ясувати, чи мала вчителька право діяти так, як вона діяла, і чи не порушила школа права батьків.

Суддя Густаво Гельпі під час слухання прямо поставив питання про роль батьків у вихованні дитини. Він звернув увагу, що йдеться про 11-річну дитину, і поставив під сумнів, чи можна приховувати від батьків такі речі.

Водночас суддя О. Роджері Томпсон наголосила, що для звинувачень проти школи потрібно більше доказів. Зокрема, чи існувала чітка політика, яка дозволяла не повідомляти батьків.

Суддя Джошуа Данлап звернув увагу на інше: можливо, вчительці просто не дали можливості довести, що такі випадки були не поодинокими.

Позиції сторін

Захист Манчестер наполягає, що вона говорила про важливе суспільне питання, а отже її дії підпадають під захист свободи слова.

Представники міста Ладлоу відповідають, що справа не у свободі слова. За їхньою версією, вчителька порушила внутрішні правила школи, розкривши інформацію про конкретну ученицю, хоча їй це заборонили.

Чому справа викликає інтерес

Це не перший судовий процес у цій історії. Раніше батьки дитини вже зверталися до суду, стверджуючи, що школа приховала від них важливу інформацію. Тоді суд став на бік школи.

Нинішня справа ширша за один конкретний випадок. Вона піднімає питання про те, де проходить межа між правами дитини, обов’язками школи та правами батьків. Також йдеться про те, чи може вчитель бути покараний за те, що повідомив батьків про ситуацію з їхньою дитиною.

Що далі

Остаточного рішення суд поки не ухвалив. Водночас під час слухань стало зрозуміло, що судді серйозно розглядають можливість продовження справи.

Результат цього процесу може вплинути на те, як школи у США працюватимуть із подібними ситуаціями у майбутньому.

Стрічка новин

