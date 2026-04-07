Иран прекратил прямые контакты с США, переговоры через посредников продолжаются

18:15, 7 апреля 2026
По данным Wall Street Journal, Тегеран приостановил лишь прямое общение с Вашингтоном, но не прекращал переговоры через посредников о прекращении огня.
Иран прекратил прямые контакты с США, переговоры через посредников продолжаются
Издание со ссылкой на ближневосточных чиновников сообщает, что Иран прервал прямой контакт с США, чтобы продемонстрировать неодобрение угроз со стороны президента Дональда Трампа, но переговоры через посредников продолжаются. Этот шаг временно затруднил заключение соглашения до крайнего срока, установленного Трампом, но не означает завершение переговорного процесса. Об этом пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Трамп усилил риторику, угрожая полным уничтожением Ирана в случае невыполнения его требований. Ряд политических деятелей и СМИ США, включая лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера и подкастера Такера Карлсона, призвали ограничить возможность применения агрессивных мер против гражданского населения Ирана.

США Иран переговоры

