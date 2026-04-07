Іран припинив прямий зв’язок зі США, переговори з посередниками тривають

За даними Wall Street Journal, Тегеран призупинив лише пряме спілкування з Вашингтоном, але не зупиняв перемовин через посередників щодо припинення вогню.

Видання з посиланням на близькосхідних чиновників повідомляє, що Іран перервав прямий контакт зі США, щоб продемонструвати несхвалення загроз з боку президента Дональда Трампа, але переговори через посередників продовжуються. Цей крок тимчасово ускладнив укладення угоди до крайнього терміну, встановленого Трампом, але не означає завершення переговорного процесу. Про це пише Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Трамп посилив риторику, погрожуючи повним знищенням Ірану у разі невиконання його вимог. Ряд політичних діячів та медіа США, включно з лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером та подкастером Такером Карлсоном, закликали обмежити можливість застосування агресивних заходів проти цивільного населення Ірану.

