Трамп заговорил о выходе из НАТО — глава МИД Испании предложил создать вместо этого армию ЕС

20:22, 7 апреля 2026
На фоне заявлений США о возможном выходе из НАТО в Европе заговорили о необходимости собственной оборонной автономии.
Фото exteriores.gob.es
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил Европейскому Союзу создать собственную армию на фоне заявлений Соединенных Штатов о возможном выходе из НАТО. Об этом сообщает Reuters.

По словам Альбареса, недавние жалобы США на союзников по Альянсу и соответствующие угрозы заставляют европейские страны искать альтернативные договоренности в сфере безопасности.

После того, как европейские государства отказались направить свои военно-морские силы для открытия Ормузского пролива для мирового судоходства после начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность выхода из Альянса, что вызвало кризис в НАТО.

Альбарес подчеркнул, что решение о членстве США в НАТО полностью зависит от Вашингтона, одновременно напомнив о солидарности союзников после терактов 11 сентября 2001 года.

«НАТО — это взаимовыгодный альянс как для европейцев, так и для американцев... Но замечания администрации США и новые позиции по евроатлантической безопасности призывают нас, европейцев, сделать шаг вперед в вопросах нашего суверенитета и обороны», — сказал он в эфире телеканала La Sexta.

Он добавил: «Мы должны взять безопасность и защиту наших граждан в свои руки».

