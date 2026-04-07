Трамп заговорив про вихід із НАТО — глава МЗС Іспанії запропонував створити натомість армію ЄС

20:22, 7 квітня 2026
На тлі заяв США про можливий вихід із НАТО в Європі заговорили про необхідність власної оборонної автономії.
Трамп заговорив про вихід із НАТО — глава МЗС Іспанії запропонував створити натомість армію ЄС
Фото exteriores.gob.es
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запропонував Європейському Союзу створити власну армію на тлі заяв Сполучених Штатів про можливий вихід із НАТО. Про це повідомляє Reuters.

За словами Альбареса, нещодавні скарги США на союзників по Альянсу та відповідні погрози змушують європейські країни шукати альтернативні домовленості у сфері безпеки.

Після того, як європейські держави відмовилися направити свої військово-морські сили для відкриття Ормузької протоки для світового судноплавства після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість виходу з Альянсу, що спричинило кризу в НАТО.

Альбарес наголосив, що рішення щодо членства США в НАТО повністю залежить від Вашингтона, водночас нагадавши про солідарність союзників після терактів Теракти 11 вересня 2001 року.

«НАТО — це взаємовигідний альянс як для європейців, так і для американців... Але зауваження адміністрації США та нові позиції щодо євроатлантичної безпеки запрошують нас, європейців, зробити крок вперед у питаннях нашого суверенітету та оборони», — сказав він в ефірі телеканалу La Sexta.

Він додав: «Ми повинні взяти безпеку та захист наших громадян у власні руки».

За словами міністра, для цього ЄС має рухатися до створення спільної армії, інтеграції оборонної промисловості, а також формування єдиного цифрового ринку та союзу ринків капіталу.

