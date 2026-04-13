В США анонсировали начало блокады иранских портов

Объявлению блокады предшествовали безрезультатные переговоры между США и Ираном.

США начнут блокировать все суда, которые заходят в порты Ирана или покидают их, начиная с 13 апреля 10:00 по восточному времени (17:00 по Киеву). Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Силы CENTCOM будут беспристрастно применять ее против судов всех стран, которые будут пытаться зайти в иранские порты или выйти из них, а также в прибрежных зонах Ирана в акваториях Аравийского залива и Оманского залива.

CENTCOM подчеркивает, что не будет препятствовать свободе судоходства для судов, которые транзитом проходят через Ормузский пролив в неиранские порты или из них.

Перед началом блокады коммерческим морякам предоставят дополнительную информацию через официальное сообщение.

Всем судоходам рекомендуют следить за уведомлениями в каналах «Notice to Mariners» и связываться с военно-морскими силами США на 16-м канале во время работы в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.

Напомним, объявлению блокады предшествовали безрезультатные переговоры между США и Ираном.

