  1. В мире

В США анонсировали начало блокады иранских портов

08:48, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Объявлению блокады предшествовали безрезультатные переговоры между США и Ираном.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США начнут блокировать все суда, которые заходят в порты Ирана или покидают их, начиная с 13 апреля 10:00 по восточному времени (17:00 по Киеву). Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Силы CENTCOM будут беспристрастно применять ее против судов всех стран, которые будут пытаться зайти в иранские порты или выйти из них, а также в прибрежных зонах Ирана в акваториях Аравийского залива и Оманского залива.

CENTCOM подчеркивает, что не будет препятствовать свободе судоходства для судов, которые транзитом проходят через Ормузский пролив в неиранские порты или из них.

Перед началом блокады коммерческим морякам предоставят дополнительную информацию через официальное сообщение.

Всем судоходам рекомендуют следить за уведомлениями в каналах «Notice to Mariners» и связываться с военно-морскими силами США на 16-м канале во время работы в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.

Напомним, объявлению блокады предшествовали безрезультатные переговоры между США и Ираном.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Иран

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]