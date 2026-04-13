У США анонсували початок блокади іранських портів

08:48, 13 квітня 2026
Оголошенню блокади передували безрезультатні переговори між США та Іраном.
США почнуть блокувати всі судна, які заходять до портів Ірану або залишають їх, починаючи з 13 квітня 10:00 за східним часом (17:00 за Києвом). Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Сили CENTCOM будуть неупереджено застосовувати її проти суден усіх країн, які намагатимуться зайти до іранських портів або вийти з них, а також до прибережних зон Ірану в акваторіях Аравійської затоки та Оманської затоки.

CENTCOM наголошує, що не перешкоджатиме свободі судноплавства для суден, які транзитом проходять через Ормузьку протоку до неіранських портів або з них.

Перед початком блокади комерційним морякам нададуть додаткову інформацію через офіційне повідомлення.

Усім судноплавцям рекомендують стежити за сповіщеннями в каналах «Notice to Mariners» і зв’язуватися з військово-морськими силами США на 16-му каналі під час роботи в Оманській затоці та на підходах до Ормузької протоки.

