В Индии полиция запустила ИИ-инструмент для расследования преступлений

20:48, 13 апреля 2026
В Индии внедрили систему искусственного интеллекта для расследования дел о наркотиках.
Фото: police1.com
В Индии полиция штата Гуджарат внедрила инструмент расследования на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработанный для усиления работы с наркопреступлениями и повышения уровня обвинительных приговоров. По словам чиновников, это первая такая система, внедренная какой-либо полицией штата в Индии, пишет Ddnews.

Приложение под названием «NARIT AI» (Narcotics Analysis and RAG-based Investigation Tool) было представлено в Гандинагаре в рамках политики «нулевой толерантности» к преступлениям, связанным с наркотиками.

Он предназначен для помощи следователям в работе с делами по закону о наркотических средствах и психотропных веществах (NDPS) 1985 года, обеспечивая правовой анализ в режиме реального времени и процедурные рекомендации.

Система, построенная на технологии Retrieval Augmented Generation (RAG), анализирует первичные информационные отчеты (FIR), загруженные правоохранителями, и формирует детальные отчеты с оценкой сильных и слабых сторон дела.

Она обобщает соответствующие правовые нормы, судебную практику и процедуры расследования, а также предоставляет рекомендации по правовым решениям, соблюдению требований и сбору доказательств.

«Это первый инструмент такого типа на основе искусственного интеллекта, который использует какая-либо полиция штата или правоохранительный орган в Индии», — отметили чиновники, добавив, что инициатива направлена на повышение эффективности расследований и укрепление дел в суде для обеспечения наказания обвиняемых.

Заместитель главного министра Харш Сангхави заявил, что штат настроен ликвидировать сети наркопреступности.

«Штат Гуджарат решительно настроен искоренить преступления, связанные с наркотиками. Мы готовы сделать все необходимое, чтобы уничтожить эту сеть. Приняты все необходимые меры для эффективного расследования таких преступлений и формирования сильной доказательной базы против обвиняемых, а благодаря технологиям эта работа станет еще эффективнее», — сказал он.

Приложение разработано полицией Западной железной дороги в подразделении Вадодара в сотрудничестве со стартапом в сфере искусственного интеллекта из Мумбаи.

В полиции добавили, что соблюдение процедур остается одним из самых больших вызовов в делах о наркотиках.

Приложение помогает избегать таких ошибок, выявляя слабые места в отчетах FIR, предоставляя советы по необходимым действиям, определяя, что можно и нельзя делать во время расследования, а также формируя перечень доказательств.

Сформированные отчеты могут использоваться при принятии окончательных решений, повышая качество и последовательность расследований.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В КЗоТ предлагают закрепить понятие длящегося нарушения без временных границ

Зарегистрирован законопроект о новом порядке исчисления сроков дисциплинарных взысканий при продолжающихся нарушениях трудовых обязанностей.

Кассационный суд предлагают наделить четкими полномочиями по обеспечению иска

В ЦПК и ГПК предлагают уточнить, что меры обеспечения иска сохраняют действие после отмены решений и направления дела на новое рассмотрение.

В Украине предлагают ежегодно отмечать День Украинской Правовой Традиции

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления, устанавливающий для юристов новую памятную дату.

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

