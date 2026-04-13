В Индии полиция запустила ИИ-инструмент для расследования преступлений

В Индии внедрили систему искусственного интеллекта для расследования дел о наркотиках.

В Индии полиция штата Гуджарат внедрила инструмент расследования на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработанный для усиления работы с наркопреступлениями и повышения уровня обвинительных приговоров. По словам чиновников, это первая такая система, внедренная какой-либо полицией штата в Индии, пишет Ddnews.

Приложение под названием «NARIT AI» (Narcotics Analysis and RAG-based Investigation Tool) было представлено в Гандинагаре в рамках политики «нулевой толерантности» к преступлениям, связанным с наркотиками.

Он предназначен для помощи следователям в работе с делами по закону о наркотических средствах и психотропных веществах (NDPS) 1985 года, обеспечивая правовой анализ в режиме реального времени и процедурные рекомендации.

Система, построенная на технологии Retrieval Augmented Generation (RAG), анализирует первичные информационные отчеты (FIR), загруженные правоохранителями, и формирует детальные отчеты с оценкой сильных и слабых сторон дела.

Она обобщает соответствующие правовые нормы, судебную практику и процедуры расследования, а также предоставляет рекомендации по правовым решениям, соблюдению требований и сбору доказательств.

«Это первый инструмент такого типа на основе искусственного интеллекта, который использует какая-либо полиция штата или правоохранительный орган в Индии», — отметили чиновники, добавив, что инициатива направлена на повышение эффективности расследований и укрепление дел в суде для обеспечения наказания обвиняемых.

Заместитель главного министра Харш Сангхави заявил, что штат настроен ликвидировать сети наркопреступности.

«Штат Гуджарат решительно настроен искоренить преступления, связанные с наркотиками. Мы готовы сделать все необходимое, чтобы уничтожить эту сеть. Приняты все необходимые меры для эффективного расследования таких преступлений и формирования сильной доказательной базы против обвиняемых, а благодаря технологиям эта работа станет еще эффективнее», — сказал он.

Приложение разработано полицией Западной железной дороги в подразделении Вадодара в сотрудничестве со стартапом в сфере искусственного интеллекта из Мумбаи.

В полиции добавили, что соблюдение процедур остается одним из самых больших вызовов в делах о наркотиках.

Приложение помогает избегать таких ошибок, выявляя слабые места в отчетах FIR, предоставляя советы по необходимым действиям, определяя, что можно и нельзя делать во время расследования, а также формируя перечень доказательств.

Сформированные отчеты могут использоваться при принятии окончательных решений, повышая качество и последовательность расследований.

