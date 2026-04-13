В Індії поліція запустила ШІ-інструмент для розслідування злочинів

20:48, 13 квітня 2026
В Індії запровадили систему штучного інтелекту для розслідування справ про наркотики.
Фото: police1.com
В Індії поліція штату Гуджарат запровадила інструмент розслідування на основі штучного інтелекту (ШІ), розроблений для посилення роботи з наркозлочинами та підвищення рівня обвинувальних вироків. За словами посадовців, це перша така система, впроваджена будь-якою поліцією штату в Індії, пише Ddnews.

Застосунок під назвою «NARIT AI» (Narcotics Analysis and RAG-based Investigation Tool) було презентовано в Гандінагарі в межах політики «нульової толерантності» до злочинів, пов’язаних із наркотиками.

Він призначений для допомоги слідчим у роботі зі справами за законом про наркотичні засоби та психотропні речовини (NDPS) 1985 року, забезпечуючи правовий аналіз у режимі реального часу та процедурні рекомендації.

Система, побудована на технології Retrieval Augmented Generation (RAG), аналізує первинні інформаційні звіти (FIR), завантажені правоохоронцями, і формує детальні звіти з оцінкою сильних і слабких сторін справи.

Вона узагальнює відповідні правові норми, судову практику та процедури розслідування, а також надає рекомендації щодо правових рішень, дотримання вимог і збору доказів.

«Це перший інструмент такого типу на основі штучного інтелекту, який використовує будь-яка поліція штату чи правоохоронний орган в Індії», — зазначили посадовці, додавши, що ініціатива спрямована на підвищення ефективності розслідувань і зміцнення справ у суді для забезпечення покарання обвинувачених.

Заступник головного міністра Харш Сангхаві заявив, що штат налаштований ліквідувати мережі наркозлочинності.

«Штат Гуджарат рішуче налаштований викорінити злочини, пов’язані з наркотиками. Ми готові зробити все необхідне, щоб знищити цю мережу. Вжито всіх необхідних заходів для ефективного розслідування таких злочинів і формування сильної доказової бази проти обвинувачених, а завдяки технологіям ця робота стане ще ефективнішою», — сказав він.

Застосунок розроблено поліцією Західної залізниці у відділенні Вадодара у співпраці зі стартапом зі штучного інтелекту з Мумбаї.

У поліції додали, що дотримання процедур залишається одним із найбільших викликів у справах про наркотики.

Застосунок допомагає уникати таких помилок, визначаючи слабкі місця у звітах FIR, надаючи поради щодо необхідних дій, окреслюючи, що можна і не можна робити під час розслідування, а також формуючи перелік доказів.

Сформовані звіти можуть використовуватися під час ухвалення остаточних рішень, підвищуючи якість і послідовність розслідувань.

