Всемирное бюро водных видов спорта разрешило российским и белорусским спортсменам выступать с флагами и гимнами

Новые правила позволяют выступать не только индивидуально, но и в составе команд с использованием национальной символики.

Всемирное бюро водных видов спорта изменило правила участия во время политических конфликтов и разрешило взрослым спортсменам с российским и белорусским спортивным гражданством соревноваться на общих условиях.

Согласно решению организации, после консультаций с Подразделением по вопросам добросовестности в водных видах спорта (AQIU) и Всемирным комитетом спортсменов, прежние ограничения больше не будут применяться к взрослым атлетам из этих стран. Они смогут участвовать в соревнованиях с использованием национальной формы, флагов и гимнов, как и представители других государств.

Ранее аналогичные условия были разрешены только для юных спортсменов с российским или белорусским спортивным гражданством.

Президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что «в течение последних трех лет World Aquatics и AQIU успешно помогли обеспечить, чтобы конфликты не возникали за пределами спортивных соревнований». По его словам, бассейны и открытые водоемы должны оставаться пространством для мирных соревнований между спортсменами из разных стран.

В рамках действия предыдущих ограничений было проведено более 700 проверок спортсменов с российским и белорусским спортивным гражданством. С 2023 года они выступали как нейтральные индивидуальные участники, а впоследствии — и в составе команд.

Согласно новым правилам, такие спортсмены смогут участвовать в соревнованиях только после прохождения как минимум четырёх последовательных антидопинговых проверок в сотрудничестве с Международным агентством по тестированию (ITA), а также проверки биографических данных со стороны AQIU.

Кроме того, Россия и Беларусь восстанавливают полноценные права членства в соответствии со статьей 6 Устава World Aquatics.

