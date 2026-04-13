  1. В мире

Всемирное бюро водных видов спорта разрешило российским и белорусским спортсменам выступать с флагами и гимнами

20:07, 13 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новые правила позволяют выступать не только индивидуально, но и в составе команд с использованием национальной символики.
Фото: World Aquatics
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Всемирное бюро водных видов спорта изменило правила участия во время политических конфликтов и разрешило взрослым спортсменам с российским и белорусским спортивным гражданством соревноваться на общих условиях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно решению организации, после консультаций с Подразделением по вопросам добросовестности в водных видах спорта (AQIU) и Всемирным комитетом спортсменов, прежние ограничения больше не будут применяться к взрослым атлетам из этих стран. Они смогут участвовать в соревнованиях с использованием национальной формы, флагов и гимнов, как и представители других государств.

Ранее аналогичные условия были разрешены только для юных спортсменов с российским или белорусским спортивным гражданством.

Президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что «в течение последних трех лет World Aquatics и AQIU успешно помогли обеспечить, чтобы конфликты не возникали за пределами спортивных соревнований». По его словам, бассейны и открытые водоемы должны оставаться пространством для мирных соревнований между спортсменами из разных стран.

В рамках действия предыдущих ограничений было проведено более 700 проверок спортсменов с российским и белорусским спортивным гражданством. С 2023 года они выступали как нейтральные индивидуальные участники, а впоследствии — и в составе команд.

Согласно новым правилам, такие спортсмены смогут участвовать в соревнованиях только после прохождения как минимум четырёх последовательных антидопинговых проверок в сотрудничестве с Международным агентством по тестированию (ITA), а также проверки биографических данных со стороны AQIU.

Кроме того, Россия и Беларусь восстанавливают полноценные права членства в соответствии со статьей 6 Устава World Aquatics.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Беларусь спорт

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]