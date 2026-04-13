Всесвітнє бюро водних видів спорту дозволила російським і білоруським спортсменам виступати з прапорами та гімнами

20:07, 13 квітня 2026
Нові правила дають виступати не лише індивідуально, а й у складі команд із використанням національної символіки.
Фото: World Aquatics
Всесвітнє бюро водних видів спорту змінило правила участі під час політичних конфліктів і дозволило дорослим спортсменам із російським та білоруським спортивним громадянством змагатися на загальних умовах.

Відповідно до рішення організації, після консультацій із Підрозділом з питань доброчесності у водних видах спорту (AQIU) та Всесвітнім комітетом спортсменів, попередні обмеження більше не застосовуватимуться до дорослих атлетів із цих країн. Вони зможуть брати участь у змаганнях із використанням національної форми, прапорів і гімнів, як і представники інших держав.

Раніше аналогічні умови були дозволені лише для юних спортсменів із російським або білоруським спортивним громадянством.

Президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам заявив, що «протягом останніх трьох років World Aquatics та AQIU успішно допомогли забезпечити, щоб конфлікти не виникали за межами спортивних змагань». За його словами, басейни та відкриті водойми мають залишатися простором для мирних змагань між спортсменами з різних країн.

У межах дії попередніх обмежень було проведено понад 700 перевірок спортсменів із російським і білоруським спортивним громадянством. Із 2023 року вони виступали як нейтральні індивідуальні учасники, а згодом — і в складі команд.

Згідно з новими правилами, такі спортсмени зможуть брати участь у змаганнях лише після проходження щонайменше чотирьох послідовних антидопінгових перевірок у співпраці з Міжнародним агентством з тестування (ITA), а також перевірки біографічних даних з боку AQIU.

Крім того, Росія та Білорусь відновлюють повноцінні права членства відповідно до статті 6 Конституції World Aquatics.

