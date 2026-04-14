Еврокомиссия выдвинула Венгрии 27 условий для получения €35 млрд: что известно

08:48, 14 апреля 2026
Петера Мадяра призывают начать давно ожидаемые реформы, чтобы разблокировать 35 млрд евро замороженных средств ЕС — Financial Times.
В ЕС выдвинули победителю выборов в Венгрии Петеру Мадяру перечень из 27 требований, выполнение которых является условием для размораживания €35 млрд финансовой помощи. В Брюсселе ожидают от нового правительства оперативных реформ, а также восстановления полноценного взаимодействия с Украиной и ЕС после политических изменений в стране. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что Европейская комиссия уже начала активные консультации с Мадяром сразу после его уверенной победы на выборах.

В ЕС подчеркивают, что результаты голосования в Венгрии превзошли прогнозы, однако одновременно повысили уровень ожиданий от новой власти.

Евросоюз заявляет о готовности к сотрудничеству с обновленным правительством, но подчеркивает, что впереди значительный объем работы. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Будапешту необходимо вернуться на «европейский путь».

Также в Брюсселе рассчитывают, что Мадяр, имея конституционное большинство, использует свой мандат для реализации масштабных и системных реформ.

Среди ключевых ожиданий ЕС — разблокирование Венгрией €90 млрд помощи Украине, снятие вето на новые санкции против России и возвращение к конструктивной позиции в рамках Евросоюза. Эти шаги рассматриваются как подтверждение готовности Будапешта к восстановлению отношений с ЕС.

Кроме того, Брюссель настаивает на реформах судебной системы, сектора безопасности, а также смене руководства государственных учреждений и компаний.

Отдельной проблемой остается невыполнение Венгрией решения Европейского суда по миграционному законодательству. Из-за этого страна получила штраф в размере €1 млн в день, и общая сумма уже приблизилась к €900 млн.

Отмечается, что около €35 млрд, предназначенных для Венгрии, остаются заблокированными из-за длительных споров между Брюсселем и предыдущим правительством Виктора Орбана, а также отказа прежней власти проводить реформы.

Речь идет, в частности, о почти €18 млрд из бюджета ЕС, замороженных из-за нарушений принципов верховенства права, рисков коррупции и проблем с независимостью судебной системы. Еще более €17 млрд льготных кредитов также не были предоставлены.

