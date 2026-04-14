Єврокомісія висунула Угорщині 27 умов для отримання €35 млрд: що відомо

08:48, 14 квітня 2026
Петера Мадяра закликають розпочати давно очікувані реформи, щоб розблокувати 35 млрд євро заморожених коштів ЄС — Financial Times.
У ЄС висунули переможцю виборів в Угорщині Петеру Мадяру перелік із 27 вимог, виконання яких є умовою для розмороження €35 млрд фінансової допомоги. У Брюсселі очікують від нового уряду оперативних реформ, а також відновлення повноцінної взаємодії з Україною та ЄС після політичних змін у країні. Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що Європейська комісія вже розпочала активні консультації з Мадяром одразу після його впевненої перемоги на виборах.

У ЄС підкреслюють, що результати голосування в Угорщині перевершили прогнози, однак водночас підвищили рівень очікувань від нової влади.

Євросоюз заявляє про готовність до співпраці з оновленим урядом, проте наголошує, що попереду значний обсяг роботи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн акцентувала, що Будапешту необхідно повернутися до «європейського курсу».

Також у Брюсселі сподіваються, що Мадяр, маючи конституційну більшість, використає свій мандат для реалізації масштабних і системних реформ.

Серед головних очікувань ЄС – розблокування Угорщиною 90 млрд євро допомоги Україні, зняття вето на нові санкції проти Росії та відновлення конструктивної позиції в межах Євросоюзу. Ці кроки розглядаються як підтвердження готовності Будапешта до відновлення відносин з ЄС.

Окрім цього, Брюссель наполягає на реформах судової системи, сектору безпеки, а також зміні керівництва державних установ та компаній.

 Окремою проблемою залишається невиконання Угорщиною рішення Європейський суд щодо міграційного законодавства. Через це країна отримала штраф у розмірі €1 млн на день, і загальна сума вже наблизилася до €900 млн.

Зазначається, що близько €35 млрд, призначених для Угорщини, залишаються заблокованими через тривалі суперечки між Брюсселем і попереднім урядом Віктора Орбана та і відмову колишньої влади проводити реформи.

Йдеться, зокрема, про майже €18 млрд із бюджету ЄС, заморожених через порушення принципів верховенства права, ризики корупції та проблеми з незалежністю судової системи. Ще понад €17 млрд дешевих кредитів також не були надані.

Стрічка новин

