В Индонезии женщину заставили наступить на Коран в салоне красоты — ей грозит тюремное заключение

Клиентку заставили так «доказать», что она не воровала.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Индонезии полиция задержала двух женщин по подозрению в богохульстве после того, как в сети распространилось видео, на котором одна из них якобы наступает на Коран. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в стране, сообщает Independent.

Как сообщили в полиции, события произошли в округе Лебак, примерно в 140 км от столицы Джакарты. Имена и возраст женщин не разглашаются, однако в случае доказательства вины им грозит до пяти лет лишения свободы.

Индонезийское законодательство о богохульстве запрещает оскорбительные высказывания в отношении любой из шести официально признанных в стране религий, а также действия, которые могут отвратить человека от его веры.

По данным правоохранителей, конфликт произошел 8 апреля в салоне красоты. Владелица заведения заподозрила клиентку в краже. Когда женщина отрицала обвинения, ситуация обострилась. По версии полиции, владелица потребовала, чтобы клиентка доказала свою невиновность, наступив на Коран, и сняла это на видео.

Запись быстро распространилась в социальных сетях, что вызвало волну возмущения в обществе. Обе женщины признали свое участие в произошедшем и получили статус подозреваемых.

Индонезия, где проживает около 240 миллионов мусульман, уже длительное время балансирует между защитой религиозных чувств и свободой выражения мнений. Правозащитные организации неоднократно критиковали действующий закон о богохульстве, указывая на его риски для свободы слова.

Среди резонансных дел — приговор бывшему губернатору Джакарты Басуки Тджахаджи Пурнаме, известному как Ахок, которого в 2017 году приговорили почти к двум годам лишения свободы за богохульство. Также в 2022 году был задержан экс-министр Рой Сурьо из-за поста в соцсетях, который возмутил буддийскую общину. А в 2024 году комика приговорили к семи месяцам лишения свободы за шутку, связанную с именем пророка Мухаммеда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.