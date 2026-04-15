В Индонезии женщину заставили наступить на Коран в салоне красоты — ей грозит тюремное заключение

07:36, 15 апреля 2026
Клиентку заставили так «доказать», что она не воровала.
В Индонезии женщину заставили наступить на Коран в салоне красоты — ей грозит тюремное заключение
В Индонезии полиция задержала двух женщин по подозрению в богохульстве после того, как в сети распространилось видео, на котором одна из них якобы наступает на Коран. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в стране, сообщает Independent.

Как сообщили в полиции, события произошли в округе Лебак, примерно в 140 км от столицы Джакарты. Имена и возраст женщин не разглашаются, однако в случае доказательства вины им грозит до пяти лет лишения свободы.

Индонезийское законодательство о богохульстве запрещает оскорбительные высказывания в отношении любой из шести официально признанных в стране религий, а также действия, которые могут отвратить человека от его веры.

По данным правоохранителей, конфликт произошел 8 апреля в салоне красоты. Владелица заведения заподозрила клиентку в краже. Когда женщина отрицала обвинения, ситуация обострилась. По версии полиции, владелица потребовала, чтобы клиентка доказала свою невиновность, наступив на Коран, и сняла это на видео.

Запись быстро распространилась в социальных сетях, что вызвало волну возмущения в обществе. Обе женщины признали свое участие в произошедшем и получили статус подозреваемых.

Индонезия, где проживает около 240 миллионов мусульман, уже длительное время балансирует между защитой религиозных чувств и свободой выражения мнений. Правозащитные организации неоднократно критиковали действующий закон о богохульстве, указывая на его риски для свободы слова.

Среди резонансных дел — приговор бывшему губернатору Джакарты Басуки Тджахаджи Пурнаме, известному как Ахок, которого в 2017 году приговорили почти к двум годам лишения свободы за богохульство. Также в 2022 году был задержан экс-министр Рой Сурьо из-за поста в соцсетях, который возмутил буддийскую общину. А в 2024 году комика приговорили к семи месяцам лишения свободы за шутку, связанную с именем пророка Мухаммеда.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В международных делах об установлении отцовства фиксированное правило создает проблемы с защитой ребенка — как это изменят

В парламенте предлагают изменить правила в делах об отцовстве с иностранным элементом и разрешить выбирать право не только по месту рождения ребенка, но с учетом его интересов.

Отпуск из-за АТО не гарантирует автоматическую оплату простоя после его завершения — ВС

ВС разъяснил, что оплата простоя после отпуска осуществляется только при условии готовности работать и уведомления работодателя.

Ярослава Максименко, возглавляющая АРМА, во время войны приобрела недвижимость в Киеве и получила от государства социальные выплаты

Киевлянка и временная руководительница АРМА Ярослава Максименко задекларировала социальную помощь, при этом приобрела квартиру в столице и получила доход более миллиона гривен.

Депутаты обсудят новую модель соцпомощи: хотят отказаться от прожиточного минимума и сделать выплаты более адаптивными

Депутаты планируют утвердить механизм, при котором базовая величина для расчета помощи никогда не будет ниже официального прожиточного минимума.

Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.

