В Індонезії жінку змусили наступити на Коран в салоні краси — їй загрожує ув’язнення

07:36, 15 квітня 2026
Клієнтку змусили так «довести», що вона не крала.
В Індонезії поліція затримала двох жінок за підозрою у богохульстві після того, як у мережі поширилося відео, на якому одна з них нібито наступає на Коран. Інцидент викликав широкий суспільний резонанс у країні, передає Independent.

Як повідомили у поліції, події відбулися в окрузі Лебак, приблизно за 140 км від столиці Джакарти. Імена та вік жінок не розголошуються, однак у разі доведення вини їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Індонезійське законодавство про богохульство забороняє образливі висловлювання щодо будь-якої з шести офіційно визнаних у країні релігій, а також дії, що можуть відвернути людину від її віри.

За даними правоохоронців, конфлікт стався 8 квітня в салоні краси. Власниця закладу запідозрила клієнтку у крадіжці. Коли жінка заперечила звинувачення, ситуація загострилася. За версією поліції, власниця вимагала, щоб клієнтка довела свою невинуватість, наступивши на Коран, і зняла це на відео.

Запис швидко розійшовся у соціальних мережах, що спричинило хвилю обурення в суспільстві. Обидві жінки визнали свою участь у події та отримали статус підозрюваних.

Індонезія, де проживає близько 240 мільйонів мусульман, уже тривалий час балансує між захистом релігійних почуттів і свободою висловлювань. Правозахисні організації неодноразово критикували чинний закон про богохульство, вказуючи на його ризики для свободи слова.

Серед резонансних справ — вирок колишньому губернатору Джакарти Басукі Тджахаджі Пурнамі, відомому як Ахок, якого у 2017 році засудили майже до двох років ув’язнення за богохульство. Також у 2022 році був затриманий ексміністр Рой Сурйо через допис у соцмережах, який обурив буддистську громаду. А у 2024 році коміка засудили до семи місяців ув’язнення за жарт, пов’язаний з ім’ям пророка Мухаммеда.

