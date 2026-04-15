Чтобы получить лекарства, мужчине приходится ехать 110 км: теперь суд решает, законно ли это

В США мужчина оспаривает правила, которые ограничивают выбор аптек и вынуждают преодолевать значительное расстояние за рецептами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житель штата Арканзас Кевин Флауэрс оказался в ситуации, которая выглядит странно даже по американским меркам: чтобы получить необходимые лекарства, ему приходится либо ждать доставку по почте, либо ехать более 110 километров до определенной аптеки. Теперь его дело дошло до Восьмого окружного апелляционного суда США — и может повлиять на миллионы пациентов.

Как работает система

Программу возмещения стоимости лекарств для работника обслуживает компания CVS Caremark. Именно она определяет, где пациент может получить препараты. В случае Флауэрса выбор ограничен: либо доставка по почте, либо поездка в аптеку, расположенную далеко от дома. Местные аптеки, даже если они рядом, не входят в эту систему.

Речь идет о препаратах длительного применения — тех, которые человек принимает более трех месяцев. Таким образом, такое неудобство становится постоянным.

Почему возник спор

Флауэрс считает, что его вынуждают пользоваться неудобными условиями вопреки законам штата. По правилам Арканзаса, пациенты должны иметь доступ к аптекам на разумном расстоянии от дома. Также ограничивается практика, когда людей фактически принуждают пользоваться только почтовой доставкой.

В то же время компания настаивает, что это часть организации системы льгот и она имеет право определять такие условия.

Решение суда первой инстанции

Федеральный судья Сьюзан Хики отклонила иск. Она пришла к выводу, что в этом случае применяется федеральный закон ERISA, который регулирует программы льгот для работников по всей стране.

Согласно позиции суда, если закон штата вмешивается в способ организации таких программ, он уступает федеральному регулированию. Определение аптек, через которые получают лекарства, признали именно такой частью управления.

Аргументы сторон

Адвокат истца подчеркивает, что речь идет не об изменении выплат или перечня услуг, а о доступности и удобстве для пациентов. По его мнению, законы штата лишь гарантируют возможность получить лекарства ближе к дому.

Представители компании отвечают, что способ получения препаратов является ключевым элементом всей системы. Если штаты начнут менять эти правила, это усложнит работу программ и может повлиять на их стоимость.

Контекст других штатов

В суде обратили внимание, что в Оклахоме и Теннесси подобные законы уже признавались противоречащими федеральному законодательству. Это формирует тенденцию, которая может повлиять и на решение по делу Флауэрса.

Решение апелляционного суда определит, могут ли штаты устанавливать собственные правила доступности аптек, или же такие вопросы окончательно останутся под контролем федерального законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.