Щоб отримати ліки, чоловіку доводиться їхати 110 км: тепер суд вирішує, чи це законно

У США чоловік оскаржує правила, які обмежують вибір аптек і змушують долати значну відстань за рецептами.

Житель штату Арканзас Кевін Флауерс опинився в ситуації, яка виглядає дивно навіть за американськими міркам: щоб отримати необхідні ліки, йому доводиться або чекати доставку поштою, або їхати понад 110 кілометрів до визначеної аптеки. Тепер його справа дійшла до Восьмого окружного апеляційного суду США — і може вплинути на мільйони пацієнтів.

Як працює система

Програму відшкодування вартості ліків для працівника обслуговує компанія CVS Caremark. Саме вона визначає, де пацієнт може отримати препарати. У випадку Флауерса вибір обмежений: або доставка поштою, або поїздка до аптеки, що розташована далеко від дому. Місцеві аптеки, навіть якщо вони поруч, не входять до цієї системи.

Йдеться про препарати тривалого використання — ті, які людина приймає понад три місяці. Відтак така незручність стає постійною.

Чому виник спір

Флауерс вважає, що його змушують користуватися незручними умовами всупереч законам штату. За правилами Арканзасу, пацієнти повинні мати доступ до аптек на розумній відстані від дому. Також обмежується практика, коли людей фактично примушують користуватися лише поштовою доставкою.

Водночас компанія наполягає, що це частина організації системи пільг і вона має право визначати такі умови.

Рішення суду першої інстанції

Федеральна суддя Сьюзан Хікі відхилила позов. Вона дійшла висновку, що в цьому випадку застосовується федеральний закон ERISA, який регулює програми пільг для працівників по всій країні.

Згідно з позицією суду, якщо закон штату втручається у спосіб організації таких програм, він поступається федеральному регулюванню. Визначення аптек, через які отримують ліки, визнали саме такою частиною управління.

Аргументи сторін

Адвокат позивача наголошує, що йдеться не про зміну виплат чи переліку послуг, а про доступність і зручність для пацієнтів. На його думку, закони штату лише гарантують можливість отримати ліки ближче до дому.

Представники компанії відповідають, що спосіб отримання препаратів є ключовим елементом усієї системи. Якщо штати почнуть змінювати ці правила, це ускладнить роботу програм і може вплинути на їхню вартість.

Контекст інших штатів

У суді звернули увагу, що в Оклахомі та Теннессі подібні закони вже визнавали такими, що суперечать федеральному законодавству. Це формує тенденцію, яка може вплинути і на рішення у справі Флауерса.

Рішення апеляційного суду визначить, чи можуть штати встановлювати власні правила доступності аптек, чи ж такі питання остаточно залишаться під контролем федерального законодавства.

