Португалия усложняет получение гражданства: украинцам придется ждать до 10 лет

23:12, 15 апреля 2026
Реформу поддержал парламент, но окончательное решение еще за президентом.
В Португалии ужесточают правила натурализации — новые нормы могут существенно изменить планы иностранцев, в частности украинцев, которые рассматривали страну как один из самых быстрых путей к паспорту ЕС.

Парламент уже поддержал реформу большинством в две трети голосов. В то же время окончательное решение еще должен принять президент Антониу Жозе Сегуру, который может как подписать закон, так и вернуть его на доработку.

Ужесточенные проверки кандидатов

Согласно новым правилам, усиливается контроль за заявителями на гражданство. Основанием для отказа может стать судимость с приговором от трех лет лишения свободы (ранее — от пяти). Также расширен перечень правонарушений, которые делают невозможным получение паспорта.

Для украинцев это означает более тщательную проверку правового статуса и поведения во время проживания в стране.

Ключевое изменение — сроки

Наиболее существенное нововведение — увеличение срока проживания:

  • до 10 лет для граждан третьих стран, включая украинцев
  • отсчет начинается только после получения вида на жительство
  • изменения могут распространяться и на тех, кто уже находится в стране

Таким образом, путь к гражданству фактически удлиняется почти вдвое, указывает Visitukraine.

После 2022 года многие украинцы выбирали Португалию именно из-за относительно быстрой процедуры натурализации. Теперь эти ожидания могут не оправдаться, а сроки — существенно вырасти.

Что осталось без изменений

Несмотря на ужесточение правил, часть условий остается относительно гибкой:

  • возможность подавать на гражданство даже при наличии социальной помощи
  • сохранение лояльных требований для поддержания вида на жительство

Это важно для тех, кто еще проходит этап адаптации или не имеет стабильного дохода.

