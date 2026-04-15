Португалия усложняет получение гражданства: украинцам придется ждать до 10 лет
В Португалии ужесточают правила натурализации — новые нормы могут существенно изменить планы иностранцев, в частности украинцев, которые рассматривали страну как один из самых быстрых путей к паспорту ЕС.
Парламент уже поддержал реформу большинством в две трети голосов. В то же время окончательное решение еще должен принять президент Антониу Жозе Сегуру, который может как подписать закон, так и вернуть его на доработку.
Ужесточенные проверки кандидатов
Согласно новым правилам, усиливается контроль за заявителями на гражданство. Основанием для отказа может стать судимость с приговором от трех лет лишения свободы (ранее — от пяти). Также расширен перечень правонарушений, которые делают невозможным получение паспорта.
Для украинцев это означает более тщательную проверку правового статуса и поведения во время проживания в стране.
Ключевое изменение — сроки
Наиболее существенное нововведение — увеличение срока проживания:
- до 10 лет для граждан третьих стран, включая украинцев
- отсчет начинается только после получения вида на жительство
- изменения могут распространяться и на тех, кто уже находится в стране
Таким образом, путь к гражданству фактически удлиняется почти вдвое, указывает Visitukraine.
После 2022 года многие украинцы выбирали Португалию именно из-за относительно быстрой процедуры натурализации. Теперь эти ожидания могут не оправдаться, а сроки — существенно вырасти.
Что осталось без изменений
Несмотря на ужесточение правил, часть условий остается относительно гибкой:
- возможность подавать на гражданство даже при наличии социальной помощи
- сохранение лояльных требований для поддержания вида на жительство
Это важно для тех, кто еще проходит этап адаптации или не имеет стабильного дохода.
