Португалия усложняет получение гражданства: украинцам придется ждать до 10 лет

В Португалии ужесточают правила натурализации — новые нормы могут существенно изменить планы иностранцев, в частности украинцев, которые рассматривали страну как один из самых быстрых путей к паспорту ЕС.

Парламент уже поддержал реформу большинством в две трети голосов. В то же время окончательное решение еще должен принять президент Антониу Жозе Сегуру, который может как подписать закон, так и вернуть его на доработку.

Ужесточенные проверки кандидатов

Согласно новым правилам, усиливается контроль за заявителями на гражданство. Основанием для отказа может стать судимость с приговором от трех лет лишения свободы (ранее — от пяти). Также расширен перечень правонарушений, которые делают невозможным получение паспорта.

Для украинцев это означает более тщательную проверку правового статуса и поведения во время проживания в стране.

Ключевое изменение — сроки

Наиболее существенное нововведение — увеличение срока проживания:

до 10 лет для граждан третьих стран, включая украинцев

отсчет начинается только после получения вида на жительство

изменения могут распространяться и на тех, кто уже находится в стране

Таким образом, путь к гражданству фактически удлиняется почти вдвое, указывает Visitukraine.

После 2022 года многие украинцы выбирали Португалию именно из-за относительно быстрой процедуры натурализации. Теперь эти ожидания могут не оправдаться, а сроки — существенно вырасти.

Что осталось без изменений

Несмотря на ужесточение правил, часть условий остается относительно гибкой:

возможность подавать на гражданство даже при наличии социальной помощи

сохранение лояльных требований для поддержания вида на жительство

Это важно для тех, кто еще проходит этап адаптации или не имеет стабильного дохода.

