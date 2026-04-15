Португалія ускладнює отримання громадянства: українцям доведеться чекати до 10 років

23:12, 15 квітня 2026
Реформу підтримав парламент, але остаточне рішення ще за президентом.
У Португалії посилюють правила натуралізації — нові норми можуть істотно змінити плани іноземців, зокрема українців, які розглядали країну як один із найшвидших шляхів до паспорта ЄС.

Парламент уже підтримав реформу більшістю у дві третини голосів. Водночас остаточне рішення ще має ухвалити президент Антоніу Жозе Сегуру, який може як підписати закон, так і повернути його на доопрацювання.

Жорсткіші перевірки кандидатів

Згідно з новими правилами, посилюється контроль за заявниками на громадянство. Підставою для відмови може стати судимість із вироком від трьох років позбавлення волі (раніше — від п’яти). Також розширено перелік правопорушень, які унеможливлюють отримання паспорта.

Для українців це означає ретельнішу перевірку правового статусу та поведінки під час проживання в країні.

Ключова зміна — строки

Найсуттєвіше нововведення — збільшення терміну проживання:

  • до 10 років для громадян третіх країн, включно з українцями
  • відлік починається лише після отримання дозволу на проживання
  • зміни можуть поширюватися і на тих, хто вже перебуває в країні

Таким чином, шлях до громадянства фактично подовжується майже вдвічі, вказує Visitukraine.

Після 2022 року багато українців обирали Португалію саме через відносно швидку процедуру натуралізації. Тепер ці очікування можуть не справдитися, а строки — суттєво зрости.

Що залишили без змін

Попри посилення правил, частина умов залишається відносно гнучкою:

  • можливість подаватися на громадянство навіть за наявності соціальної допомоги
  • збереження лояльних вимог для підтримання дозволу на проживання

Це важливо для тих, хто ще проходить етап адаптації або не має стабільного доходу.

