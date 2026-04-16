Верховный суд Монтаны разрешил трансгендерным людям менять пол в документах

Суд в США признал ограничения неконституционными и подчеркнул: запрет на изменения в документах является дискриминацией по признаку пола.

Верховный суд штата Монтана принял важное решение: власти не могут запрещать трансгендерным людям менять пол в своих официальных документах. Речь идет о свидетельствах о рождении, водительских удостоверениях и других государственных документах.

Суд прямо заявил, что такие ограничения противоречат Конституции штата, поскольку нарушают принцип равенства граждан.

В чем суть решения

Судья Лори Маккиннон объяснила позицию большинства очень четко: дискриминация трансгендерных людей — это фактически дискриминация по признаку пола. А такая дискриминация прямо запрещена Конституцией Монтаны.

Иначе говоря, если человеку не разрешают изменить пол в документах только из-за его гендерной идентичности, это нарушает его права.

Что изменилось и почему возник конфликт

Проблема возникла после того, как в 2023 году в Монтане приняли закон, который определяет пол только как «мужской» или «женский» — и исключительно по признакам при рождении.

После этого государственные органы перестали изменять записи в свидетельствах о рождении, даже если человек прошел гендерный переход или имеет другую гендерную идентичность.

Это фактически закрыло возможность для трансгендерных людей согласовать свои документы с тем, как они себя идентифицируют в жизни, указывает издание Courthouse News.

Как дело дошло до суда

Двое жителей штата, которые являются трансгендерными людьми, подали иск против властей. Они настаивали, что новые правила нарушают их права, и просили вернуть прежнюю практику — когда изменить пол в документах было возможно.

Суд нижестоящей инстанции согласился с ними и временно остановил действие ограничений. Он отметил, что все граждане должны быть равны перед законом, но новые правила создают неравные условия именно для трансгендерных людей.

Почему Верховный суд поддержал истцов

Верховный суд штата Монтана подтвердил это решение. Судьи обратили внимание на практическую сторону вопроса: когда документы не соответствуют внешности или идентичности человека, это заставляет его каждый раз объяснять свою ситуацию — например, при проверке документов.

Суд признал, что это создает постоянный дискомфорт и может приводить к дискриминации.

В итоге большинство судей пришло к выводу: даже если закон формально касается всех, на практике он бьет именно по трансгендерным людям, а значит — является неконституционным.

Почему не все судьи согласились

Двое судей — Джим Райс и Кори Свонсон — выступили против решения.

Один из них считает, что такое решение заставляет государство выдавать «неправдивые документы». Другой заявил, что суд вмешивается в сферу, где решения должна принимать законодательная власть, а не суд.

Как отреагировали стороны

Правозащитники из ACLU Montana назвали решение победой прав человека. Их представитель Алекс Рейт подчеркнул, что Конституция должна защищать достоинство каждого человека — независимо от его гендерной идентичности.

В то же время в прокуратуре штата решение раскритиковали. Там считают, что суд пошел на поводу политических идей и фактически заставляет государство действовать вопреки «биологической реальности».

