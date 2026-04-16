Верховний суд Монтани дозволив трансгендерним людям змінювати стать у документах

19:20, 16 квітня 2026
Суд у США визнав обмеження неконституційними та наголосив: заборона змін у документах є дискримінацією за ознакою статі.
Верховний суд Монтани дозволив трансгендерним людям змінювати стать у документах
Верховний суд штату Монтана ухвалив важливе рішення: влада не може забороняти трансгендерним людям змінювати стать у своїх офіційних документах. Йдеться про свідоцтва про народження, водійські посвідчення та інші державні документи.

Суд прямо заявив, що такі обмеження суперечать Конституції штату, адже порушують принцип рівності громадян.

У чому суть рішення

Суддя Лорі Маккіннон пояснила позицію більшості дуже чітко: дискримінація трансгендерних людей — це фактично дискримінація за ознакою статі. А така дискримінація прямо заборонена Конституцією Монтани.

Інакше кажучи, якщо людині не дозволяють змінити стать у документах лише через її гендерну ідентичність, це порушує її права.

Що змінилося і чому виник конфлікт

Проблема виникла після того, як у 2023 році в Монтані ухвалили закон, який визначає стать лише як «чоловічу» або «жіночу» — і тільки за ознаками при народженні.

Після цього державні органи припинили змінювати записи у свідоцтвах про народження, навіть якщо людина пройшла гендерний перехід або має іншу гендерну ідентичність.

Це фактично закрило можливість для трансгендерних людей узгодити свої документи з тим, як вони себе ідентифікують у житті, вказує видання Courthouse News.

Як справа дійшла до суду

Двоє мешканців штату, які є трансгендерними людьми, подали позов проти влади. Вони наполягали, що нові правила порушують їхні права, і просили повернути попередню практику — коли змінити стать у документах було можливо.

Суд нижчої інстанції погодився з ними і тимчасово зупинив дію обмежень. Він зазначив, що всі громадяни мають бути рівними перед законом, але нові правила створюють нерівні умови саме для трансгендерних людей.

Чому Верховний суд підтримав позивачів

Верховний суд штату Монтана підтвердив це рішення. Судді звернули увагу на практичну сторону питання: коли документи не відповідають зовнішності чи ідентичності людини, це змушує її щоразу пояснювати свою ситуацію — наприклад, під час перевірки документів.

Суд визнав, що це створює постійний дискомфорт і може призводити до дискримінації.

У підсумку більшість суддів дійшла висновку: навіть якщо закон формально стосується всіх, на практиці він б’є саме по трансгендерних людях, а отже — є неконституційним.

Чому не всі судді погодилися

Двоє суддів — Джим Райс і Корі Свонсон — виступили проти рішення.

Один із них вважає, що таке рішення змушує державу видавати «неправдиві документи». Інший заявив, що суд втручається у сферу, де рішення має ухвалювати законодавча влада, а не суд.

Як відреагували сторони

Правозахисники з ACLU Montana назвали рішення перемогою прав людини. Їхній представник Алекс Рейт наголосив, що Конституція повинна захищати гідність кожної людини — незалежно від її гендерної ідентичності.

Натомість у прокуратурі штату рішення розкритикували. Там вважають, що суд пішов на поводу політичних ідей і фактично змушує державу діяти всупереч «біологічній реальності».

