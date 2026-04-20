ЕС может одобрить кредит для Украины на 90 млрд евро уже на этой неделе

Решение планируется принять без дополнительных обсуждений, поскольку между странами-членами уже достигнут предварительный консенсус.

Европейский Союз может уже 22 апреля одобрить предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро (около 105 миллиардов долларов). Об этом сообщает United24 Media.

Пресс-секретарь кипрского председательства в Совете ЕС подтвердил, что предложение о внесении изменений в Многолетнюю финансовую структуру было официально включено в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей, известного как Корепер II.

Речь идет о законодательной корректировке, которая является последним техническим условием для запуска финансового механизма поддержки Украины.

По информации СМИ, именно эта поправка должна завершить процедуру, необходимую для активации соответствующего финансирования.

Предложение внесено в категорию «пункт I» — это вопросы, которые обычно не требуют дополнительного обсуждения, что свидетельствует о предварительно достигнутом консенсусе между государствами-членами.

В случае одобрения послами решение будет окончательно утверждено в письменной форме без проведения дополнительных дебатов.

