ЄС може схвалити кредит для України на 90 млрд євро вже цього тижня

18:41, 20 квітня 2026
Рішення планують ухвалити без додаткових обговорень, оскільки між країнами-членами вже досягнуто попереднього консенсусу.
Європейський Союз може вже 22 квітня схвалити надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро (близько 105 мільярдів доларів). Про це повідомляє United24 Media.

Речник кіпрського головування в Раді ЄС підтвердив, що пропозицію щодо внесення змін до Багаторічної фінансової структури було офіційно включено до порядку денного засідання Комітету постійних представників, відомого як Корепер II.

Йдеться про законодавче коригування, яке є останньою технічною умовою для запуску фінансового механізму підтримки України.

За інформацією ЗМІ, саме ця поправка має завершити процедуру, необхідну для активації відповідного фінансування.

Пропозицію внесено до категорії «пункт I» — це питання, які зазвичай не потребують додаткового обговорення, що свідчить про попередньо досягнутий консенсус між державами-членами.

У разі схвалення послами рішення буде остаточно затверджене за письмовою процедурою без проведення додаткових дебатів.

