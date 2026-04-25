Соцсети только с 16 лет — Норвегия готовит жесткие ограничения для подростков

Правительство Норвегии подготовит законопроект о возрастных ограничениях для соцсетей до конца 2026 года, а ответственность за проверку возраста возложат на технологические компании.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Норвегии объявило о намерении ввести возрастной лимит для пользователей социальных сетей. Законопроект планируется внести в парламент до конца 2026 года. Об этом сообщили на официальном сайте правительства страны.

Согласно инициативе, доступ к социальным сетям будет предоставляться с 1 января года, в котором ребенку исполняется 16 лет. Таким образом, пользователи получат доступ к платформам одновременно в пределах одного года рождения, а на момент этого им будет не менее 15 лет.

Премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что цель законодательства — обеспечить детям возможность расти без чрезмерного влияния алгоритмов и цифровых платформ.

По его словам, игры, дружба и повседневная жизнь детей не должны быть полностью сосредоточены на экранах, а новые правила должны стать важным шагом для защиты их цифровой среды.

Министр по делам детей и семьи Лене Вогслид отметила, что при подготовке законопроекта были учтены замечания общественности. В частности, решено применять ограничения по году рождения, а не по точной дате, чтобы обеспечить равные условия для всех детей одной возрастной группы.

В то же время она подчеркнула, что социальные сети остаются важной частью общения для молодежи, поэтому правительство стремится сохранить баланс между защитой и доступом.

Норвегия — одна из первых стран Европы, которая готовит подобное регулирование. Аналогичные инициативы также рассматривают Франция, Дания, Испания и Португалия.

Ожидается, что Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) также будет предусматривать обязанность платформ проверять возраст пользователей. Норвежская инициатива согласуется с этими подходами.

Контроль за соблюдением ограничений

Контроль за соблюдением возрастных ограничений возложат на технологические компании. Министр цифровизации Карианне Тунг подчеркнула, что именно платформы должны обеспечить эффективную проверку возраста пользователей.

По ее словам, ответственность не может возлагаться на детей — компании должны внедрить соответствующие механизмы и соблюдать новые правила с момента их введения.

Как будут внедряться изменения

Реализация новых правил будет проходить в два этапа. Закон вступит в силу после интеграции положений DSA в норвежское законодательство.

Правительство планирует передать законопроект на консультации в рамках ЕЭЗ до лета. Стандартный период обсуждения продлится около трех месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.