Соцмережі тільки з 16 років – Норвегія готує жорсткі обмеження для підлітків

08:32, 25 квітня 2026
Уряд Норвегії підготує законопроєкт про вікове обмеження для соцмереж до кінця 2026 року, а відповідальність за перевірку віку покладуть на технологічні компанії.
Уряд Норвегії оголосив про намір запровадити віковий ліміт для користувачів соціальних мереж. Законопроєкт планують внести до парламенту до кінця 2026 року. Про це повідомили на офіційному сайті уряду країни.

Згідно з ініціативою, доступ до соціальних мереж надаватиметься з 1 січня року, в якому дитині виповнюється 16 років. Таким чином, користувачі отримуватимуть доступ до платформ одночасно в межах одного року народження, а на момент цього їм буде щонайменше 15 років.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стере заявив, що мета законодавства — забезпечити дітям можливість зростати без надмірного впливу алгоритмів і цифрових платформ.

За його словами, гра, дружба та повсякденне життя дітей не повинні бути повністю зосереджені на екранах, а нові правила мають стати важливим кроком для захисту їхнього цифрового середовища.

Міністр у справах дітей та сім’ї Лене Вогслід зазначила, що під час підготовки законопроєкту враховано зауваження громадськості. Зокрема, вирішено застосовувати обмеження за роком народження, а не за точною датою, щоб забезпечити рівні умови для всіх дітей однієї вікової групи.

Водночас вона підкреслила, що соціальні мережі залишаються важливою частиною спілкування для молоді, тому уряд прагне зберегти баланс між захистом і доступом.

Норвегія є однією з перших країн Європи, яка готує таке регулювання. Подібні ініціативи також розглядають Франція, Данія, Іспанія та Португалія.

Очікується, що Закон ЄС про цифрові послуги (DSA) також передбачатиме обов’язок платформ перевіряти вік користувачів. Норвезька ініціатива узгоджується з цими підходами.

Контроль за дотриманням обмежень

Контроль за дотриманням вікових обмежень покладуть на технологічні компанії. Міністр цифровізації Каріанне Тунг наголосила, що саме платформи повинні забезпечити ефективну перевірку віку користувачів.

За її словами, відповідальність не може покладатися на дітей — компанії мають впровадити відповідні механізми та дотримуватися нових правил із моменту їх запровадження.

Як впроваджуватимуть зміни

Реалізація нових правил відбуватиметься у два етапи. Закон почне діяти після інтеграції положень DSA у норвезьке законодавство.

Уряд планує передати законопроєкт на консультації в межах ЄЕЗ до літа. Стандартний період обговорення триватиме близько трьох місяців.

