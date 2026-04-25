Бывшему премьеру Литвы Саулюсу Сквернялису предъявили подозрение в взяточничестве

08:50, 25 апреля 2026
Следствие считает, что политик через посредника получил не менее 51 тысячи евро в рамках дела о коррупции в Государственной службе растениеводства.
Литовские правоохранители официально сообщили депутату и бывшему премьер-министру страны Саулюсу Сквернялису о подозрении в совершении преступления в рамках дела, связанного с Государственной службой растениеводства. Об этом сообщает Delfi.

Как сообщила Служба специальных расследований, депутата подозревают в взяточничестве. В пресс-релизе отмечается, что собранные данные дают основания полагать: Сквернялис, находясь сначала на государственной службе, а впоследствии в статусе депутата, в период с января по ноябрь 2025 года через посредника согласился получить взятку и несколькими траншами принял в общей сложности не менее 51 тысячи евро.

По версии следствия, средства могли передаваться заинтересованными лицами с целью получения содействия. Также есть подозрения, что политик знал о возможном незаконном происхождении этих денег, полученных в результате преступной деятельности.

Расследование по этому делу начали в конце 2025 года. По его данным, от компаний, занимающихся перевозкой растений и продукции растительного происхождения, систематически вымогали и получали взятки за выдачу фитосанитарных сертификатов. Общая сумма незаконно полученных средств, по оценкам следствия, составляет не менее 1,112 миллиона евро.

В настоящее время по делу подозреваются 16 человек.

Как ранее сообщалось, в Литве спецслужба STT провела обыски в кабинетах двух оппозиционных политиков в Сейме в рамках расследования коррупции в Государственной растительной службе. Обыски прошли в офисах Римвидаса Старкявичюса, бывшего министра сельского хозяйства и члена консервативного Союза Отечества, и Саулюса Сквернялиса, бывшего премьер-министра и лидера партии «За Литву».

