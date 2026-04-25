  1. У світі

Експрем’єру Литви Саулюсу Сквернялісу оголосили підозру у хабарництві

08:50, 25 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідство вважає, що політик через посередника отримав щонайменше 51 тисячу євро у справі про корупцію в Державній службі рослинництва.
Експрем’єру Литви Саулюсу Сквернялісу оголосили підозру у хабарництві
Фото: Delfi
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Литовські правоохоронці офіційно повідомили депутату та колишньому прем’єр-міністру країни Саулюсу Сквернялісу про підозру у скоєнні злочину в межах справи, пов’язаної з Державною службою рослинництва. Про це повідомляє Delfi.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як поінформувала Служба спеціальних розслідувань, депутата підозрюють у хабарництві. У пресрелізі зазначено, що зібрані дані дають підстави вважати: Скверняліс, перебуваючи спочатку на державній службі, а згодом у статусі депутата, у період з січня по листопад 2025 року через посередника погодився отримати хабар і кількома траншами прийняв загалом не менше 51 тисячі євро.

За версією слідства, кошти могли передаватися зацікавленими особами з метою отримання сприяння. Також є підозри, що політик знав про можливе незаконне походження цих грошей, отриманих унаслідок злочинної діяльності.

Розслідування у цій справі розпочали наприкінці 2025 року. За його даними, від компаній, що займаються перевезенням рослин і продукції рослинного походження, систематично вимагали та отримували хабарі за видачу фітосанітарних сертифікатів. Загальна сума незаконно отриманих коштів, за оцінками слідства, становить щонайменше 1,112 мільйона євро.

Наразі у справі підозрюють 16 осіб.

Як раніше повідомлялося, у Литві спецслужба STT провела обшуки у кабінетах двох опозиційних політиків у Сеймі в рамках розслідування корупції в Державній рослинній службі. Обшуки відбулися в офісах Рімвідаса Старкявічюса, колишнього міністра сільського господарства та члена консервативного Союзу Батьківщини, і Саулюса Скверняліса, колишнього прем’єр-міністра та лідера партії «За Литву».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Литва підозрюваний

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]