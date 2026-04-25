В Беларуси планируют ввести лимиты на карты и новые правила блокировки счетов

Граждан Беларуси могут обязать подтверждать происхождение каждой транзакции.

В Беларуси, вслед за Россией, планируют ввести систему более жесткого финансового контроля за населением. Национальный банк страны готовит новые ограничения, в частности, касающиеся количества платежных карт, а также ужесточает правила блокировки банковских счетов. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По данным ведомства, под предлогом борьбы с так называемыми «дропами» — подставными лицами, используемыми в финансовых схемах, власти фактически внедряют подход, при котором любая финансовая операция может стать основанием для проверки или блокировки счета. Речь идет, в частности, о переводах средств и оплате услуг.

Как отмечается, в рамках новых правил граждане могут быть вынуждены доказывать легальность каждой финансовой операции, что фактически меняет подход к банковскому обслуживанию и усиливает контроль государства над личными средствами.

Также сообщается, что новые финансовые ограничения являются частью более широкой политики цифрового контроля. Ранее в стране уже вводились меры по ограничению интернет-трафика и снижению скорости доступа к сети.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что одновременное усиление финансового надзора и развитие ограничений в цифровой среде свидетельствует о дальнейшей синхронизации белорусских регуляторных практик с подходами, применяемыми в России.

