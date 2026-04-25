  1. У світі

У Білорусі планують ввести ліміти на картки та нові правила блокування рахунків

13:28, 25 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Громадян Білорусі можуть зобов’язати доводити походження кожної транзакції.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Білорусі, слідом за Росією, планують запровадити систему жорсткішого фінансового контролю за населенням. Національний банк країни готує нові обмеження, зокрема щодо кількості платіжних карток, а також посилює правила блокування банківських рахунків. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними відомства, під приводом боротьби з так званими «дропами» — підставними особами, які використовуються у фінансових схемах, влада фактично впроваджує підхід, за якого будь-яка фінансова операція може стати підставою для перевірки або блокування рахунку. Йдеться, зокрема, про перекази коштів і оплату послуг.

Як зазначається, у межах нових правил громадяни можуть бути змушені доводити легальність кожної фінансової операції, що фактично змінює підхід до банківського обслуговування та посилює контроль держави за особистими коштами.

Також повідомляється, що нові фінансові обмеження є частиною ширшої політики цифрового контролю. Раніше в країні вже запроваджувалися заходи щодо обмеження інтернет-трафіку та зниження швидкості доступу до мережі.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що одночасне посилення фінансового нагляду та розвиток обмежень у цифровому середовищі свідчить про подальшу синхронізацію білоруських регуляторних практик із підходами, які застосовуються в Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Білорусь банк

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]