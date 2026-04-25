У Білорусі планують ввести ліміти на картки та нові правила блокування рахунків

Громадян Білорусі можуть зобов’язати доводити походження кожної транзакції.

У Білорусі, слідом за Росією, планують запровадити систему жорсткішого фінансового контролю за населенням. Національний банк країни готує нові обмеження, зокрема щодо кількості платіжних карток, а також посилює правила блокування банківських рахунків. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними відомства, під приводом боротьби з так званими «дропами» — підставними особами, які використовуються у фінансових схемах, влада фактично впроваджує підхід, за якого будь-яка фінансова операція може стати підставою для перевірки або блокування рахунку. Йдеться, зокрема, про перекази коштів і оплату послуг.

Як зазначається, у межах нових правил громадяни можуть бути змушені доводити легальність кожної фінансової операції, що фактично змінює підхід до банківського обслуговування та посилює контроль держави за особистими коштами.

Також повідомляється, що нові фінансові обмеження є частиною ширшої політики цифрового контролю. Раніше в країні вже запроваджувалися заходи щодо обмеження інтернет-трафіку та зниження швидкості доступу до мережі.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що одночасне посилення фінансового нагляду та розвиток обмежень у цифровому середовищі свідчить про подальшу синхронізацію білоруських регуляторних практик із підходами, які застосовуються в Росії.

