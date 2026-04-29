Законно ли цифровое слежение – в США грабитель обжалует приговор из-за незаконного отслеживания смартфона с целью его задержания

Мужчина, осужденный за ограбление банка в Ричмонде на сумму 195 тысяч долларов, просит Верховный суд США пересмотреть законность использования данных геолокации для его задержания.

Окелло Чатри, который в 2019 году ограбил банк в Ричмонде на сумму 195 тысяч долларов, подал апелляцию в Верховный суд США. Он утверждает, что следователи нарушили Четвертую поправку Конституции США, применив технологию геофенсинга для отслеживания его устройства, сообщает Associated Press.

После вооруженного ограбления мужчина некоторое время скрывался от полиции, однако впоследствии его местонахождение удалось установить с помощью анализа истории перемещений мобильных телефонов в районе преступления. Данные были получены по геофенсинг-ордеру, направленному в Google.

Геофенс-ордера позволяют правоохранителям получать информацию обо всех устройствах, которые находились в определенной зоне в конкретный промежуток времени. Фактически сначала определяется место преступления, а уже потом анализируются все телефоны, которые там находились.

Прокуроры считают, что такая практика помогает раскрывать нерасследованные преступления, когда отсутствуют другие доказательства, в частности записи с камер наблюдения. В то же время правозащитники заявляют, что это может приводить к сбору данных большого количества людей, не имеющих никакого отношения к преступлению.

В деле Чатри геофенсинг позволил возобновить ход расследования, зашедшего в тупик. После установления его присутствия возле банка следователи получили ордер на обыск жилища подозреваемого. Там было обнаружено 100 тысяч долларов наличными, в том числе купюры с ленточками и отметками банковского кассира.

После этого мужчина признал вину и получил 12 лет лишения свободы, однако впоследствии подал апелляцию, заявив о нарушении права на неприкосновенность частной жизни.

Адвокаты Чатри требуют полного запрета геофенсинга как инструмента следствия, тогда как прокуроры считают, что он важен для расследования сложных дел.

В то же время следствие подчеркивает, что подсудимый сам мог согласиться на сохранение данных о местоположении, активировав соответствующие сервисы Google.

По данным The New York Times, Google в прошлом году прекратил обработку таких запросов, поскольку больше не хранит подобные данные на своих серверах, а информация хранится на устройствах пользователей. Правоохранители в ответ начали обращаться к другим технологическим компаниям.

В 2018 году Верховный суд США уже рассматривал похожее дело, в котором признал незаконной длительную слежку без ордера. Тогда решение было принято с минимальным перевесом голосов.

В нынешнем деле суд признал, что использование части доказательств нарушало право на неприкосновенность частной жизни, однако разрешил их применение, поскольку полиция действовала в рамках надлежащим образом оформленного ордера.

