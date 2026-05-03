Убийство детей в детском саду – в Уганде мужчину приговорили к смертной казни

15:23, 3 мая 2026
38-летнего мужчину признали виновным в убийстве четырёх детей.
Фото: BBC
Суд в столице Уганды Кампале приговорил к смертной казни 38-летнего мужчину, признанного виновным в убийстве четырёх малолетних детей в детском саду. Об этом сообщили в ВВС.

Инцидент произошел 2 апреля в детском саду «Ггаба», куда пришел Кристофер Окелло Оньюм и смертельно ранил ножом четверых детей в возрасте от одного до двух лет — Этеку Гидеона, Кейшу Агенлрвот, Серуянге Игнатиуса и Одеке Ряна.

Смертная казнь в Уганде формально не отменена, однако применяется редко — в последний раз такой приговор приводили в исполнение в 2005 году.

Осужденный, имеющий гражданство США и Уганды, может обжаловать приговор в течение 14 дней.

Во время судебного разбирательства прокуроры сообщили, что обвиняемый признал вину и заявил, что совершил нападение как «человеческое жертвоприношение», надеясь получить богатство. В то же время впоследствии он начал отрицать свою вину и утверждал, что не имел намерения убивать.

Оньюм также заявлял, что на момент нападения страдал психическим заболеванием и не мог осознавать свои действия, настаивая на невменяемости.

Судья, оглашая приговор, отметила, что обвиняемый полностью осознавал свои действия во время нападения. Она также подчеркнула, что учла отсутствие раскаяния с его стороны, в частности то, что он не извинился перед семьями погибших детей.

