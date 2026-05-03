Вбивство дітей у дитсадку – в Уганді чоловіка засудили до страти

15:23, 3 травня 2026
38-річного чоловіка визнали винним у вбивстві чотирьох дітей.
Суд у столиці Уганди Кампалі призначив смертне покарання 38-річному чоловікові, якого визнали винним у вбивстві чотирьох малолітніх дітей у дитячому садку. Про це повідомили в ВВС.

Інцидент стався 2 квітня у дитсадку «Ггаба», куди прийшов Крістофер Окелло Оньюм і смертельно поранив ножем чотирьох дітей віком від одного до двох років — Етеку Гідеона, Кейшу Агенлрвот, Серуянге Ігнатіуса та Одеке Ряна.

Смертна кара в Уганді формально не скасована, однак застосовується рідко — востаннє такий вирок виконували у 2005 році.

Засуджений, який має громадянство США та Уганди, може оскаржити вирок протягом 14 днів.

Під час судового розгляду прокурори повідомили, що обвинувачений визнав провину і заявив, що вчинив напад як «людське жертвоприношення», сподіваючись отримати багатство. Водночас згодом він почав заперечувати свою вину та стверджував, що не мав наміру вбивати.

Оньюм також заявляв, що на момент нападу страждав на психічне захворювання і не міг усвідомлювати свої дії, наполягаючи на неосудності.

Суддя, оголошуючи вирок, зазначила, що обвинувачений був у повному розумінні своїх дій під час нападу. Вона також наголосила, що врахувала відсутність каяття з його боку, зокрема те, що він не перепросив у родин загиблих дітей.

