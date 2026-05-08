В школах Сингапура мальчиков будут наказывать ударами палкой за буллинг

07:00, 8 мая 2026
Мальчиков от 9 лет могут наказывать ударами ротанговой палкой за буллинг, если другие дисциплинарные методы не дали результата.
В школах Сингапура ребят старше 9 лет могут наказывать ударами ротанговой палкой за буллинг других учеников. Максимальное наказание будет предусматривать три удара.

Как сообщает The Guardian, министр образования Сингапура Десмонд Ли заявил, что телесные наказания будут применяться только в исключительных случаях, когда другие методы влияния не принесли результата. При принятии решения будут учитываться тяжесть проступка, возраст и возможный воспитательный эффект наказания.

По словам министра, процедура будет предусматривать строгие правила безопасности: разрешение должно предоставить директор школы, а исполнять наказание может только специально уполномоченный педагог. После этого за состоянием ребенка будут также следить во время консультаций.

В то же время, в отношении девушек такие методы не будут применять, поскольку это запрещено законодательством страны. Для учениц за буллинг предусмотрены другие дисциплинарные меры, в частности, отстранение от занятий или снижение оценок за поведение.

Международные организации, среди которых ЮНИСЕФ, выступают против телесных наказаний детей, отмечая возможный ущерб для физического и психического здоровья.

