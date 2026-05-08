У школах Сінгапуру хлопчиків каратимуть ударами палицею за булінг

У школах Сінгапуру хлопців віком від 9 років можуть карати ударами ротанговою палицею за булінг інших учнів. Максимальне покарання передбачатиме до трьох ударів.

Як повідомляє The Guardian, міністр освіти Сінгапуру Десмонд Лі заявив, що тілесні покарання застосовуватимуть лише у виняткових випадках, коли інші методи впливу не дали результату. При ухваленні рішення враховуватимуть тяжкість проступку, вік дитини та можливий виховний ефект покарання.

За словами міністра, процедура передбачатиме суворі правила безпеки: дозвіл має надати директор школи, а виконувати покарання може лише спеціально уповноважений педагог. Після цього за станом дитини також стежитимуть під час консультацій.

Водночас щодо дівчат такі методи не застосовуватимуть, оскільки це заборонено законодавством країни. Для учениць за булінг передбачені інші дисциплінарні заходи, зокрема відсторонення від занять або зниження оцінок за поведінку.

Міжнародні організації, серед яких ЮНІСЕФ, виступають проти тілесних покарань дітей, наголошуючи на можливій шкоді для фізичного та психічного здоров’я.

