  1. У світі

У школах Сінгапуру хлопчиків каратимуть ударами палицею за булінг

07:00, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хлопців віком від 9 років можуть карати ударами ротанговою палицею за булінг, якщо інші дисциплінарні методи не дали результату.
У школах Сінгапуру хлопчиків каратимуть ударами палицею за булінг
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У школах Сінгапуру хлопців віком від 9 років можуть карати ударами ротанговою палицею за булінг інших учнів. Максимальне покарання передбачатиме до трьох ударів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляє The Guardian, міністр освіти Сінгапуру Десмонд Лі заявив, що тілесні покарання застосовуватимуть лише у виняткових випадках, коли інші методи впливу не дали результату. При ухваленні рішення враховуватимуть тяжкість проступку, вік дитини та можливий виховний ефект покарання.

За словами міністра, процедура передбачатиме суворі правила безпеки: дозвіл має надати директор школи, а виконувати покарання може лише спеціально уповноважений педагог. Після цього за станом дитини також стежитимуть під час консультацій.

Водночас щодо дівчат такі методи не застосовуватимуть, оскільки це заборонено законодавством країни. Для учениць за булінг передбачені інші дисциплінарні заходи, зокрема відсторонення від занять або зниження оцінок за поведінку.

Міжнародні організації, серед яких ЮНІСЕФ, виступають проти тілесних покарань дітей, наголошуючи на можливій шкоді для фізичного та психічного здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Після 14 років дитина самостійно визначає місце проживання — позиція Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що при визначенні місця проживання дитини пріоритет мають її найкращі інтереси та стабільне середовище.

Комісія маркетплейса — більше не порушення: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів офіційно підтвердило, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]