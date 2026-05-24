Германия хочет платить беженцам по 8 тысяч евро за возвращение домой — кого это касается

13:01, 24 мая 2026
Новая инициатива может коснуться сотен тысяч сирийских беженцев, проживающих в Германии.
Правительство Германии рассматривает возможность существенно увеличить выплаты сирийским беженцам, которые добровольно согласятся вернуться в Сирию. Вместо нынешней помощи примерно в 1000 евро людям могут начать выплачивать единоразово по 8 тысяч евро.

Идею сейчас изучает Министерство внутренних дел Германии. В Берлине считают, что более крупные выплаты могут убедить больше сирийцев покинуть страну добровольно, без принудительной депортации.

На данный момент система возвращения работает сложно: каждому беженцу отдельно рассчитывают сумму помощи, из-за чего возникает много бюрократии. Новый вариант предусматривает фиксированную выплату — одинаковую сумму для всех, кто согласится уехать.

Глава Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии Ганс-Экгард Зоммер в комментарии FOCUS заявил, что нынешних выплат недостаточно, чтобы мотивировать людей возвращаться в Сирию.

Немецкие чиновники также объясняют: даже если государство выплатит человеку несколько тысяч евро, это все равно может быть дешевле, чем годами выплачивать социальную помощь и покрывать расходы на проживание беженцев в Германии.

В то же время часть политиков настаивает, что добровольное возвращение должно сопровождаться более жесткой миграционной политикой. В частности, в Германии уже говорят о возможном пересмотре статусов защиты сирийцев и возобновлении депортаций для тех, кто не имеет права оставаться в стране.

Против такой инициативы выступила немецкая оппозиция. Представители партии «Зеленые» заявили, что ситуация в Сирии остается опасной, а потому обсуждение возвращения людей выглядит преждевременным.

По официальным данным, сейчас в Германии проживают более 900 тысяч граждан Сирии без немецкого гражданства. Более 500 тысяч из них имеют временную защиту или статус беженца.







