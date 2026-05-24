Німеччина хоче платити біженцям по 8 тисяч євро за повернення додому — кого це стосується

Нова ініціатива може торкнутися сотень тисяч сирійських біженців, які проживають у Німеччині.

Уряд Німеччини розглядає можливість суттєво збільшити виплати сирійським біженцям, які добровільно погодяться повернутися до Сирії. Замість нинішньої допомоги приблизно у 1000 євро людям можуть почати виплачувати одноразово по 8 тисяч євро.

Ідею зараз вивчає Міністерство внутрішніх справ Німеччини. У Берліні вважають, що більші виплати можуть переконати більше сирійців залишити країну добровільно, без примусової депортації.

Наразі система повернення працює складно: кожному біженцю окремо розраховують суму допомоги, через що виникає багато бюрократії. Новий варіант передбачає фіксовану виплату — однакова сума для всіх, хто погодиться виїхати.

Очільник Федерального відомства у справах міграції та біженців Німеччини Ганс-Екгард Зоммер у коментарі FOCUS заявив, що нинішніх виплат недостатньо, аби мотивувати людей повертатися до Сирії.

Німецькі чиновники також пояснюють: навіть якщо держава виплатить людині кілька тисяч євро, це все одно може бути дешевше, ніж роками виплачувати соціальну допомогу та покривати витрати на проживання біженців у Німеччині.

Водночас частина політиків наполягає, що добровільне повернення має супроводжуватися жорсткішою міграційною політикою. Зокрема, у Німеччині вже говорять про можливий перегляд статусів захисту сирійців та відновлення депортацій для тих, хто не має права залишатися у країні.

Проти такої ініціативи виступила німецька опозиція. Представники партії «Зелені» заявили, що ситуація у Сирії залишається небезпечною, а тому обговорення повернення людей виглядає передчасним.

За офіційними даними, зараз у Німеччині проживають понад 900 тисяч громадян Сирії без німецького громадянства. Понад 500 тисяч із них мають тимчасовий захист або статус біженця.

