Украинцам в Польше упростили процедуру сдачи экзамена для получения водительских прав — что нужно знать

16:55, 24 мая 2026
Украинцы в Польше могут сдавать теоретический экзамен на получение водительских прав на украинском языке.
В ряде городов Польши иностранцы, в частности граждане Украины, могут сдавать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения на украинском языке. При этом практический экзамен проводится на польском, хотя при необходимости можно воспользоваться услугами переводчика.

Как поясняется на официальном сайте Службы Республики Польша, возможность сдачи теоретического экзамена на украинском языке доступна, в частности, в Тарнове, Кракове, Новом Сонче, Варшаве, Люблине, Зеленой Гуре, Ольштыне, Гданьске и Белостоке.

Для получения водительского удостоверения в Польше иностранец должен достичь установленного для соответствующей категории возраста и подтвердить пребывание на территории страны не менее 185 дней.

Какие документы необходимо подготовить

Для оформления водительских прав необходимо подать:

  • заявление на получение водительского удостоверения;
  • медицинскую справку;
  • актуальную фотографию;
  • документ, удостоверяющий личность, или паспорт;
  • документ, подтверждающий зарегистрированное место жительства;
  • копию действующих водительских прав, если заявитель уже имеет права и хочет открыть новую категорию;
  • письменное согласие родителей или законного опекуна для лиц, которым еще не исполнилось 18 лет;
  • психологическую справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами для отдельных категорий водителей или в случаях направления на обследование.

Как проходит процедура получения водительских прав

С 2014 года в Польше действует система получения водительского удостоверения через профиль кандидата в водители (PKK). Это индивидуальный набор данных, который позволяет автошколам, центрам дорожного движения и государственным учреждениям идентифицировать кандидата.

Для получения номера PKK необходимо:

  • пройти медицинский осмотр у врача, проводящего обследование водителей;
  • подготовить пакет документов;
  • подать документы в соответствующий орган по месту жительства;
  • получить номер PKK.

После этого кандидат может пройти полный курс обучения в автошколе или самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену и посетить только практический курс вождения.

После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов необходимо уплатить сбор за выдачу водительского удостоверения. Только после получения готового документа лицо имеет право управлять транспортным средством.

Где подавать документы и получать номер PKK

Документы подаются:

  • в уездную администрацию по месту жительства;
  • в городской совет города с правами уезда;
  • в районное управление в Варшаве.

Подать документы можно лично или по почте.

Номер PKK выдается:

  • немедленно, если пакет документов полный;
  • в течение двух дней, если требуется проверка данных;
  • до одного месяца, если необходимо уточнить отдельные обстоятельства;
  • до двух месяцев в сложных случаях, требующих дополнительных проверок.

Сколько стоит водительское удостоверение и сколько времени нужно ждать

Стоимость выдачи водительского удостоверения составляет 100 злотых.

После подтверждения оплаты документ обычно изготавливается в течение девяти рабочих дней. Если требуются дополнительные проверки, срок может увеличиться до одного или двух месяцев.

Получить удостоверение можно лично в учреждении или по почте, если такой способ был выбран при подаче заявления.

Статус оформления документа можно проверить на сайте info-car.pl по номеру PESEL, имени и фамилии заявителя.

В случае отказа в выдаче водительского удостоверения заявитель имеет право обжаловать решение в апелляционном порядке в течение 14 дней с момента его получения.

