Українцям у Польщі спростили процедуру складання іспиту, щоб отримати посвідчення водія – що потрібно знати

Українці в Польщі можуть складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою.

У низці міст Польщі іноземці, зокрема громадяни України, можуть складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення українською мовою. Водночас практичний іспит проводиться польською, хоча за потреби можна скористатися послугами перекладача.

Як пояснюється на офіційному сайті Служби Республіки Польща, можливість складання теоретичного іспиту українською доступна, зокрема, у Тарнові, Кракові, Новому Сончі, Варшаві, Любліні, Зеленій Гурі, Ольштині, Гданську та Білостоці.

Для отримання водійського посвідчення в Польщі іноземець повинен досягти встановленого для відповідної категорії віку та підтвердити перебування на території країни щонайменше 185 днів.

Які документи необхідно підготувати

Для оформлення водійських прав потрібно подати:

заяву на отримання посвідчення водія;

медичну довідку;

актуальну фотографію;

документ, що посвідчує особу або паспорт;

документ, який підтверджує зареєстроване місце проживання;

копію чинного водійського посвідчення, якщо заявник уже має права та хоче відкрити нову категорію;

письмову згоду батьків або законного опікуна для осіб, яким ще не виповнилося 18 років;

психологічну довідку про відсутність протипоказань до керування транспортними засобами для окремих категорій водіїв або у випадках направлення на обстеження.

Як відбувається процедура отримання водійських прав

З 2014 року в Польщі діє система отримання посвідчення через профіль кандидата на водія (PKK). Це індивідуальний набір даних, який дозволяє автошколам, центрам дорожнього руху та державним установам ідентифікувати кандидата.

Для отримання номера PKK необхідно:

пройти медичний огляд у лікаря, який проводить обстеження водіїв;

підготувати пакет документів;

подати документи до відповідного органу за місцем проживання;

отримати номер PKK.

Після цього кандидат може пройти повний курс навчання в автошколі або самостійно підготуватися до теоретичного іспиту та відвідати лише практичний курс водіння.

Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів потрібно сплатити збір за видачу посвідчення водія. Лише після отримання готового документа особа має право керувати транспортним засобом.

Де подавати документи та отримувати номер PKK

Документи подаються:

до повітового староства за місцем проживання;

до міської ради міста з правами повіту;

до районного управління у Варшаві.

Подати документи можна особисто або поштою.

Номер PKK видається:

одразу, якщо пакет документів повний;

протягом двох днів, якщо потрібна перевірка даних;

до одного місяця, якщо необхідно уточнити окремі обставини;

до двох місяців у складних випадках, які потребують додаткових перевірок.

Скільки коштує посвідчення та як довго чекати

Вартість видачі водійського посвідчення становить 100 злотих.

Після підтвердження оплати документ зазвичай виготовляється протягом дев’яти робочих днів. Якщо необхідні додаткові перевірки, строк може збільшитися до одного або двох місяців.

Отримати посвідчення можна особисто в установі або поштою, якщо такий спосіб був обраний під час подання заяви.

Статус оформлення документа можна перевірити на сайті info-car.pl за номером PESEL, ім’ям та прізвищем заявника.

У разі відмови у видачі водійського посвідчення заявник має право оскаржити рішення в апеляційному порядку протягом 14 днів із моменту його отримання.

